Codrin Ștefănescu tulbură apele înainte de Congresul PSD: "Eu sper ca jocurile să nu fie făcute"

Dragnea atacat de Codrin Stefanescu

Declarațiile făcute de social-democrați înainte de CEx a scos la suprafață divergențe și nemulțumiri mai vechi. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat, luni, că există oameni în partid care pur si simplu sabotează și că Gabriela Firea are "perfectă dreptate".

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a declarat, luni, că nu consideră că în şedinţa CEX se va discuta despre revocarea procurorului-şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, deoarece membrii partidului se ascund după deget în privinţa acestui subiect.

Codrin Ştefănescu a reluat ideea expusă în weekend la Realitatea TV conform căreia nu este normal ca președintele PSD să participe la "chermeze" cu șefii din serviciile secrete, în timp ce partidul îl acuza pe Traian Băsescu de acest lucru.

"Eu nu îi voi cere explicaţii personal. Eu cred că e dator el să dea explicaţiile astea în interiorul partidului, să explice câte întâlniri de genul acesta a avut, de ce le-a avut şi în ce context. Poate, pur şi simplu, a fost obligat să participe. Poate a participat din plăcere. Lucrurile astea trebuie să le spună în interiorul partidului, pentru noi. Pe urmă trebuie să le spună, probabil, public. În orice caz, am înţeles că vrea să vină la Comisia de control SRI, unde are foarte multe lucruri de spus, după declaraţiile lui Maior. Într-adevăr, Maior nu a spus spus aproape nimic din ceea ce ştie, nu a răspuns foarte corect la două întrebări esenţiale legate de cum s-a dat ordin pentru facerea dosarului lui Klaus Iohannis şi pentru a-l scoate din cursă pe Iohannis înainte de a fi candidat. Nu s-a dat explicaţie despre cum s-a făcut la ordin dosarul lui Eduard Hellvig, pe vremea aceea ministru, secretar general PNL, azi şef al SRI. La fel, nu s-a răspuns la cum s-a dat ordin pentru ca Horia Georgescu, fostul şef al ANI, şi echipa să facă dosare la mii de primari PSD şi PNL - pe vremea aceea în USL şi la alte sute de oameni din conducerea celor două partide la nivel central şi judeţean", a afirmat Ştefănescu, înaintea şedinţei Comitetului Executiv al PSD.

Codrin Ștefănescu a mai spus că face parte dintre vocile din partid care l-au susținut puternic pe președintele Dragnea "să dea niște bătălii puternice în partid, inclusiv cu Zgonea. Sper să țină cont de acest lucru, de vocile din partid care în ultimii ani de zile s-au bătut primind amenințări la adresa familiilor. Eu sper ca jocurile să nu fie făcute".

"Dacă vrem să avem grijă de oameni, trebuie să avem grijă și de colegii de partid, pentru că nu putem să chemăm 4000 de oameni din țară și să le dăm soluția în plic. Sunt probleme mai complicate, dar de aceea trebuie să le dezcomplicăm. Nu e nici un puci. E o dorință mai firească a unor colegi de-ai mei de a-și întări puterea în partid. Pe președinte noi l-am susținut să dea niște bătălii puternice în partid, inclusiv cu Zgonea. Sper să țină cont de acest lucru, de vocile din partid care în ultimii ani de zile s-au bătut primind amenințări la adresa familiilor. Eu sper ca jocurile să nu fie făcute. În mine veți avea o voce care va spune mereu, fac asta de la Revoluție, nu de-acum. Sunt astfel de oameni care sabotează programul de guvernare și Gabriela Firea are dreptate", a mai spus Codrin Ștefănescu.

Potrivit lui Codrin Ștefănescu, stabilirea unui candidat din partea PSD pentru prezidențialele din 2019 este un subiect foarte important pentru Congresul de sâmbătă și el va propune discutarea acestuia.

Marian Oprișan a avut o replică dură pentru Codrin Ștefănescu, care i-a cerut public lui Liviu Dragnea să ofere detalii despre întâlnirile pe care liderul PSD le-a avut cu reprezentanții statului paralel.

"Numai un nebun ar putea sa spun ca un om care a avut atat de suferit in urma referendumului de demitere a lui traian Băsescu. Știți foarte bine că Băsescu merita demis. Dragnea nu are nicio legătură cu serviciile. PSD este cel mai mare partid al României, are capacitatea de a discuta și de a avea soluții pentru ca viața românilor să fie mai bună. Avem un obiectiv solitar", a declarat Oprișan.