Codrin Ștefănescu: PSD trebuie să-și stabilească candidatul pentru Cotroceni la Congres

Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefănescu, a declarat miercuri seară, la TVR, că PSD ar trebui să anunțe un candidat la președinție pentru alegerile din 2019 la Congresul din luna martie.

Întrebat dacă acest candidat ar trebui să fie Liviu Dragnea, Ștefănescu a spus :"Poate fi, dar trebuie să își asume. Să vină să spună că își dorește și că intră hotărât în luptă".

Dar cea mai interesantă afirmație făcută de liderul PSD a fost una în care a comparat atitudinea lui Dragnea din ultima perioadă cu a unor jurnaliști și analiști apropiață de DNA și așa numitul stat paralel.

"În ultima vreme tot aud că se spune despre mine că vorbesc prea mult, când vine vorba despre activitatea DNA și abuzurile procurorilor. Le-am auzit, de-a lungul timpului, spunând asta pe Alina Mungiu Pipidi, pe Ioan Ene Dogioiu, l-am auzit pe Dan Tapalagă, dar eu nu mă așteptam de la camaradul și prietenul meu Liviu Dragnea să spună așa ceva despre mine. A dus multe lupte politice împreună cu el și chiar nu mă așteptam să aibă același mesaj ca adversarii noștri. Noi am fost votați în 2016, în primul rând , pentru că am promis că nu vom mai accepta abuzuri din partea noii Securități. Aceste lucruri ne impun nouă din PSD să avem o părere despre aceaste abuzuri și eu am avut, dar când am avut Liviu Dragnea a avut celebra replică în care a spus că vorbesc cam mult", a declarat Codrin Ștefănescu, citat de evz.ro.

Întrebat dacă va candida pentru funcția de președinte executiv al partidului, în cazul în care va avea garanția că votul va fi lăsat liber, la Congresul din 10 martie, Ștefănescu a răspuns cu o întrebare din care se înțelege că are de gând să intre în luptă: "Aveți vreun dubiu că la Congres nu vor vota cei 4000 de candidați cum le dictează conștiința?"