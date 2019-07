Codrin Ștefănescu:"Klaus ne-a aprobat noii miniștri. Suspect de prompt!"

Fostul secretar general al PSD se arată destul de circumspect în ceea ce privește rapiditatea cu care președintele Iohannis i-a numit în funcții pe noii miniștri propuși de partid.

Fostul secretar gneral al PSD, Codrin Ștefănescu, susține că președintele Klaus Iohannis a acceptat noii miniștri propuși de PSD ”suspect de prompt” și avansează ipoteza unui blat între Viorica Dăncilă și Klaus Iohannis.

”Klaus ne-a aprobat noii ministri. Suspect de prompt! Si fārā injurāturi, ciuma rosie sau penali. Asa cum ne obisnuise de câtiva ani. Sā fie asta o primā declaratie de dragoste?”, scrie Codrin Ștefănescu.

Președintele Klaus Iohannis a fost de acord cu cea mai recentă remaniere guvernamentală propusă de premierul Viorica Dăncilă. Șeful statului a semnat în această dimineață decretele prin care sunt numiți în Guvern Ramona Mănescu, la Externe, Nicolae Moga, la Interne, și Mihai Fifor în funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice.

Ceremonia de depunere a jurământului de învestitură a avut loc, miercuri, la ora 11:00, la Palatul Cotroceni. După depunerea jurământului, Klaus Iohannis a dat mână cu miniștrii și după aceea a ieșit din sală, neadresând niciun cuvânt la finalul ceremoniei.

La eveniment au participat cei trei miniștri, precum și premierul Viorica Dăncilă.

Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Carmen Dan de la MAI şi a semnat decretul de revocare de la MAE a lui Teodor Meleşcanu.

Ramona Manescu este foarte apropiata atat de fostul presedinte al PNL Crin Antonescu si de vechea aripa USL-ista, cat si de actualul presedinte al PSD, Viorica Dancila, despre care spunea in 2017 ca este "colega si buna mea prietena".

Anul trecut, Ramona Manescu a insotit-o pe Dancila intr-o vizita in tarile arabe. Mai mult, presa a relatat pe larg despre legaturile politice si afacerile transpartinice ale familiei Ramona si Rares Manescu.

In ce-l priveste pe Nicolae Moga, si acesta are ceva pete de culoare in trecutul sau. Este membru PSD din 2003 si senator de Constanta de trei mandate.

Moga este, din 1992, beneficiarul unui certificat de revolutionar, avand calitatea de "luptator cu merite deosebite".

In 2017 s-a facut remarcat dupa ce l-a amenintat pe seful Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Constanta sa nu mai iasa in presa cu "nenorociri", ca sa nu sfarseasca precum comisarul Cattani, din filmul La Piovra (Caracatita), scrie ziare.com.