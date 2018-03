Codrin Ștefănescu, după CExN: ”Îmi vine să îmi rup hainele de pe mine și să plâng!”

Codrin Ştefănescu

Deși i-a fost aprobată candidatura pentru funcția de secretar general, Codrin Ștefănescu își păstează criticile la adresa PSD. Vizibil emoționat, Ștefănescu a spus, la finalul ședinței, în fața presei, că este emoționat, îi vine să își rupă hainele de pe el și să plângă.

„Nu putem vorbi despre victorie în CExN. Este vorba despre o chestie normală, faptul că ne-au aprobat colegii noştri (candidaturile – n.r.) să putem candida într-o competiţie liberă este foarte normal.

“În momentul de faţă, avem candidaturi la preşedinte executiv şi la secretar general în felul următor: Dragnea, contra Nicolae Bănicioiu şi Cati Andonescu, ca secretar general, Dragnea împotriva lui Codrin Ştefănescu, iar Congresul (...) va decide mâine dacă votează şi cu cine votează (...) Rămân cu regretul că nu pot candida la vicepreședinți oameni care au ceva de spus”, a spus Codrin Ștefănescu, după Cex, făcând referire la faptul că liderul PSD și-a anunțat susținerea pentru Viorica Dăncilă la funcția de președinte executiv al partidului și pentru Marian Neacșu la funcția de secretar general.

Pe de altă parte, Codrin Ștefănescu a mai puncta, spre final, vizibil emoționat:

”Din funcția de secretar mi-am ajutat toti colegii și am spus raspicat ce am spus de la revolutie. Sunt impotriva sistemului ticăloșit, cred ca vocea mea a fost importanta si am mari sperante la Congresul de maine. Sunt ca niciodata foarte emoționat, simt ca imi vine sa imi rup hainele de pe mine și să plang, vreau să ma calmez, mă așteaptă colegi sa punem la punct detaliile tehnice”.