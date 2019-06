Codrin Ștefănescu, discurs halucinant: "Dragnea, deținut politic"

Laude închinate celor trimişi în spatele gratiilor. Intrat în cursă pentru a recâştiga funcţia pe care a pierdut-o de când Viorica Dăncilă a preluat partidul, Codrin Ştefănescu l-a numit pe Liviu Dragnea "deţinut politic".

Codrin Ştefănescu le-a bătut obrazul celor în jurul cărora partidul a făcut scut când aveau probleme cu justiţia şi acum tac.

Fostul secretar general al PSD le-a închinat osanale liderilor care au ajuns după gratii – Liviu Dragnea şi Adrian Năstase.

"Nu pot sa uit ca s-au produs abuzuri inimaginabile, ca aici in sala sunt oameni care au fost victimele acestor abuzuri. Cum pot sa uit ca acest partid a fost vanat ani de zile? Am fost alaturi de Nastase cand nu mai era nimeni. Am fost alaturi de tine Andrei Dolineaschi, de tine, Olguta, si de Arsene cand v-au incatusat pentru o mizerie, de Mircea Cosma, de Andreea Cosma, inclusiv acum de liderul nostru de dupa gratii. Drganea e pur si simplu detinut politic", a spus Codrin Ștefănescu.

Viorica Dăncilă a fost aleasă preşedinte al PSD cu 2828 de voturi, fiind urmată de Liviu Pleşoianu cu 715 voturi. Eugen Teodorovici a devenit preşedinte executiv, iar Mihai Fifor - secretar general. Viorica Dăncilă este prima femeie care devine preşedinte al PSD.

Pentru funcţia de preşedinte al partidului au candidat:

Viorica Dăncilă - 2828 de voturi

Liviu Pleşoianu - 715 voturi

Şerban Nicolae - 375 voturi

Ecaterina Andronescu - 50 voturi