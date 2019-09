Codrin Ștefănescu, alături de Viorica Dăncilă: „Trebuie să ne unim cu toţii forţele!”

Mișcare-supriză în PSD! Cel mai virulent contestatar al Vioricăi Dăncilă după plecarea lui Liviu Dragnea a vorbit despre marea împăcare cu actualul președinte al PSD. Codrin Ștefănescu a anunțat strângerea rândurilor în PSD pentru alegerile prezidențiale, după o întâlnire tete-a-tete cu Viorica Dăncilă.

După aproape cinci luni în care nu a pierdut niciun prilej să o atace pe Viorica Dăncilă, Codrin Ștefănescu a anunțat marea împăcare cu actualul președinte al PSD:

"Astazi m-am intalnit cu Viorica Dancila. Am discutat cu presedintele PSD despre situatia partidului. Despre tradari, tradatori si complicitati. Am analizat impreuna care sunt adversarii PSD si care sunt posibilii aliati. Si am inteles amandoi ca suntem inconjurati de dusmani fara mila si lipsiti de scrupule. Fiecare dintre acestia dorind sa rupa PSD in bucatele. Sunt chiar ajutati sa faca asta. A fost o discutie intre patru ochi in care s-au tras multe concluzii. Cea mai importanta este aceea ca trebuie sa ne unim cu totii fortele. Acum, la greu!", a scris Codrin Ştefănescu pe Facebook.

În urmă cu numai două săptămâni, Codrin Ștefănescu era nemulțumit de alegerea Vioricăi Dăncilă candidat al PSD la prezidențialele din toamnă.