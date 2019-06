Codrin Ștefănescu, acuzat de trafic de influență la Slobozia

Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefănescu, este acuzat de trafic de influență de către președintele CJ Ialomița Victor Moraru.

Într-o conferință de presă susținută pe 28 mai, Moraru a vorbit publice despre o „mafie din cadrul PSD” care încearcă să-i impună un nou manager la spitalul din Slobozia. Astăzi, în cadrul unei ședințe a Comitetului Executiv Județean al PSD, Moraru a fost nevoit să-și explice acuzațiile.

„Sistemul mafiot mizerabil din PSD” era Codrin Ștefănescu

Moraru a acuzat că în PSD există o mafie care vrea să se racordeze la resursele financiare ale spitalului Slobozia și din acest motiv insistă pentru schimbarea din funcție a managerului Mariana Iancu. „Sistemul mafiot mizerabil” din partid n-a fost nominalizat, dar președintele CJ Ialomița și-a reafirmat atașamentul pentru managera care, se pare, îi va fi cuscră în curând.

Chemat să dea explicații în fața conducerii PSD Moraru s-a jurat că n-a făcut aluzie la niciun lider local al partidului. Întărindu-și spusele cu expresia „să nu mai apuc să ajung la ușă”, el le-a explicat colegilor că a fost sunat de Codrin Ștefănescu în repetate rânduri, acesta cerându-i să o schimbe pe Mariana Iancu din funcția de manager și să-l numească pe juristul spitalului, Vasile Zamfir.

Deși liderii PSD erau pe punctul de a propune excluderea din partid a lui Moraru, spiritele s-au mai calmat și excluderea s-a transformat într-un avertisment. De partea lui Moraru s-a situat doar deputatul Pop Andrei, care s-a arătat dispus să-și dea demisia din toate funcțiile deținute în partid pe motiv că el ar fi „proeuropean” și că partidul merge într-o direcție greșită.

Codrin Ștefănescu a fost singurul susținător al lui Moraru în cursa pentru președinția PSD Ialomița. Dar asta n-a contat, Moraru fiind dispus să-l înfunde pe Ștefănescu doar pentru a-și salva pielea.

Pop a rămas membru. Simplu.

Deputatul Andrei Pop s-a ținut de cuvânt. El și-a dat demisia din toate funcțiile ocupate în partid, anunțând evenimentul pe Facebook:

Astăzi m-am retras din toate funcțiile politice deținute în cadrul organizației PSD Ialomița. Decizia mea este o asumare (individuală) a rezultatului dezastruos din alegerile europarlamentare. Nu plec din PSD. Nu dezertez. Nu fug. Rămân un simplu membru. Îmi asum. Rămân ca să construiesc.

În următoarea perioadă, voi duce mai departe o serie de proiecte începute, voi propune noi inițiative legislative, voi încerca să răspund cât mai bine nevoilor actuale ale comunității ialomițene și ale societății românești, aș cum cred eu, din poziția de deputat. Oricine este binevenit să sprijine, să participe, să lucreze cât mai bine în interesul binelui public. Nu sunt adeptul politicii fără principii. Politica nu este ruptă de morală.

Nimic nu se poate construi durabil fără asumare politică. Este o formă de purificare, asemenea celei din plan spiritual. Nu o funcție politică îi dă unui individ valoarea sa politică. Valoarea politică este dată de ceea ce face pentru comunitatea locală sau națională. Orice om care face bine comunității are o valoare politică inestimabilă. Or, dacă noi am fost sancționați înseamnă că am greșit. Dacă am greșit ne asumăm.

Cred că PSD trebuie să intre într-o nouă etapă a asumării politice, a responsabilității față de cetățean. Societatea s-a schimbat, nu mai putem fi la fel.

