Codrin Ştefănescu: Amnistia va fi dată!

Secretarul general al PSD Codrin Ştefănescu a declarat, duminică la România Tv, că partidul va merge mai departe cu modificarea Codurilor penale prin ordonanţă, iar amnistia va fi dată deoarece trebuie „să facem dreptate până la capăt”.

„Vor fi modificate codurile prin ordonanţă. Va fi şi amnistia dată. O să facem dreptate până la capăt. Până la capăt înseamnă până la capăt. Cel puţin toate lucrurile astea, inclusiv războiul nostru, nu cu multinaţionale, ci cu companiile şi cu interesele şi grupurile străine care îşi bat joc de ţară şi uită să îşi plătească taxele şi impozitele aici şi care, culmea, au susţinători din partea #rezist, din partea lui Soros, din partea lui Iohannis, din partea unei camarile de la PNL şi USR, ş.a.m.d.”, a afirmat Codrin Ştefănescu, duminică seară la România Tv.

La finele anului trecut, premierul Viorica Dăncilă a declarat, într-o discuţie informală cu presa, că nu a văzut un proiect de ordonanţă de urgenţă pentru amnistie şi graţiere, însă nu va accepta un astfel de act normativ dacă nu este asumat de ministrul Justiţiei şi bine analizat de şeful Guvernului.

Ulterior, în prima zi a acestui an, Tudorel Toader a declarat, că are o bună relaţie cu premierul Viorica Dăncilă şi că înţelege afirmaţia sa potrivit căreia ar accepta un proiect de OUG pe amnistie şi graţiere dacă e asumat de MJ, deoarece orice iniţiativă are nevoie de avizul Ministerului Justiţiei înainte de a ajunge la Guvern.