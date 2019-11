ALERTĂ de fenomene meteo periculoase. Este COD ROȘU! HARTA cu cele mai afectate zone

Administrația Națională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenționări nowcasting de vreme rea.

COD ROȘU



Valabil de la : 13-11-2019 ora 15:20 până la : 13-11-2019 ora 18:00







In zona : Județul Argeş: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Prahova: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Dâmboviţa: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : la altitudini de peste 2000 m, vânt puternic cu rafale de peste 140...150 km/h



Valabil de la : 13-11-2019 ora 15:20 până la : 13-11-2019 ora 18:00



In zona : Județul Braşov: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Sibiu: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : la altitudini de peste 2000 m, vânt puternic cu rafale de peste 140...150 km/h



COD PORTOCALIU



Valabil de la : 13-11-2019 ora 12:00 până la : 13-11-2019 ora 18:00



In zona : Județul Argeş: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Prahova: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Dâmboviţa: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : îndeosebi la peste 2000 m, vânt puternic cu viteze ce vor atinge la rafală 120...140 km/h



Valabil de la : 13-11-2019 ora 12:00 până la : 13-11-2019 ora 18:00



In zona : Județul Gorj: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Vâlcea: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : îndeosebi la peste 2000 m vânt puternic cu viteze ce vor atinge la rafală de 120...140 km/h



Valabil de la : 13-11-2019 ora 12:00 până la : 13-11-2019 ora 18:00



In zona : Județul Alba: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Braşov: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Sibiu: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : îndeosebi la peste 2000 m, vânt puternic cu viteze ce vor atinge la rafală 120...140 km/h



Valabil de la : 13-11-2019 ora 12:00 până la : 13-11-2019 ora 18:00



In zona : Județul Caraş-Severin: zona de munte de peste cota 1800 m;

Județul Hunedoara: zona de munte de peste cota 1800 m;



Se vor semnala : îndeosebi la peste 2000 m, vânt puternic cu viteze ce vor depăși la rafală 120 km/h



COD GALBEN



Valabil de la : 13-11-2019 ora 16:00 până la : 13-11-2019 ora 20:00



In zona : Județul Arad: zona joasă;

Județul Timiş: zona joasă;



Se vor semnala : intensificări ale vântului, care la rafală vor atinge local 55-65 km/h



Valabil de la : 13-11-2019 ora 15:00 până la : 13-11-2019 ora 21:00



In zona : Județul Braşov: zona joasă;

Județul Sibiu: zona joasă;



Se vor semnala : intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 55...65 km/h, izolat 70..75 km/h în partea sudică a județelor



Valabil de la : 13-11-2019 ora 13:30 până la : 13-11-2019 ora 17:00



In zona : Județul Alba: zona joasă;



Se vor semnala : intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 55...70 km/h