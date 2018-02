Cod rosu, recorduri negative la eMAG. Avertizari de ‘descarcari’ electronice

Preturile de la eMAG sunt ca si vremea de afara: au luat-o razna complet si sunt in scadere dramatica, atingand cote negative de neimaginat.

eMAG – Ofertele din promotia Electronic days pot fi consultate accesand URMATORUL LINK.

eMAG are in aceste zile friguroase reteta perfecta pentru a face fata plictiselii si statului in casa: cumparaturile online foarte avantajoase, cu reduceri de pana la 70%. Chiar de luni, in plin cod rosu de vant si galben de ninsori si viscol, vine si eMAG cu un cod la fel de periculos de reduceri. Sunt vizate televizoarele, ofertele pentru produse audio, gaming, foto video dar si auto.

Mai jos, am facut o scurta analiza a promotiei de la eMAG, doar a produselor din gama televizoarelor si va prezentam cateva date impresionante despre fiecare categorie de modele de televizoare, trasaturile lor si preturile bune de tot.

eMAG Electronic days – Televizoare High-Definition

Da, stim ca cei mai multi dintre voi strambati din nas cand auzit de televizoare cu rezolutie ‘doar’ High Definition, insa trebuie sa stiti ca pentru un televizor cu diagonala de pana in 70 de cm nu aveti nevoie de nimic mai mult. Imaginea e redata impecabil, preturile sunt indiscutabil mai mici, iar calitatea imaginii, pe un ecran de asemenea dimensiuni, e insesizabil mai buna la o rezolutie mai mare. Iata preturile de la doar 349 pentru televizoare foarte bune in lista DE AICI.

eMAG – Televizoare Full HD

Trecem la urmatoarea categorie de televizoare, pentru cei mai instariti care-si permit aroganta de a alege un televizor Full HD cu diagonala ceva mai mare. Desigur ca glumim si suntem ironici, pentru ca modelele din promotia eMAG fac ca oricine sa-si permita un asemenea televizor, De exemplu, preturile incep de la doar 449 de lei pentru diagonala de 61cm, este o oferta foarte avantajoasa cu un raport calitate/pret rar intalnit pe piata romaneasca. Puteti vedea toate modelele de televizoare Full HD de la eMAG accesand URMATORUL LINK.

Electronic Days la eMAG – 4K ULTRA HD

In primul rand, televizoarele 4K ULTRA HD sunt foarte bune ca pret in oferta eMAG si trebuie vanate in acest moment. Probabil se vor si epuiza stocurile destul de rapid. In al doilea rand, pentru a intelege mai bine, trebuie sa va spunem ca termenii 4k ultra hd descriu televizoarele cu o rezolutie nativa de 3840x2160 pixeli. Rezolutia e de patru ori mai mare fata de cea Full HD. Categoric, daca vreti un televizor mare, alegeti si o rezolutie pe masura pentru a profita din plin de calitate. Oferta eMAG pentru aceste televizoare o gasiti AICI.

Televizoare QLED la eMAG Electronic Days

Oferte eMAG pentru televizoare QLED gasiti din plin, dar stiti cu adevarat ce inseamna aceasta tehnologie si daca aveti nevoie de ea? Va explicam noi, pe scurt: e o tehnologie dezvoltata in paralel cu cea OLED, dar care functioneaza cu totul altfel – se bazeaza pe nanocristale ce stralucesc in anumite culori atunci cand sunt iluminate, care se numesc quantum dots, de unde si denumirea. QLED genereaza lumina mai puternica, dar nu si un negru mai intens decat OLED. Astfel de televizoare gasiti AICI.

OLED la eMAG

OLED inseamna ca fiecare pixel al ecranului se poate aprinde si stinge individual in diverse culori in functie de imaginea pe care trebuie sa o afiseze. Spre deosebire de televizoarele LED si LCD, fiecare pixel al ecranului poate produse lumina si se poate stinge complet, generand astfel un negru absolut in acea zona. Cat costa astfel de modele de televizoare, puteti afla AICI.

Accesorii TV

Ultima categorie de produse din aceasta gama pe care v-o recomandam de la eMAG este cea a accesoriilor TV. Promotia Electronic Days de la eMAG are multe reduceri disponibile, insa accesoriile TV sunt cele care ating cel mai des pragul de 70% discount, asa ca merita mai mult ca niciodata sa profitati. Lista tuturor accesoriilor TV de la eMAG, si nu sunt putine deloc la numar, poate fi consultata in totalitate accesand URMATORUL LINK.