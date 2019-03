ALERTĂ METEO! Cod galben de vreme rea! Județele afectate

Cod galben

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteo cod galben de vreme rea pentru mai multe județe. Vremea s-a stricat încă de azi, unele zone fiind lovite de ninsori serioase.

Interval de valabilitate: 27 martie, ora 06:00 - 27 martie, ora 20:00

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Moldovei vântul va avea intensificări, cu viteze la rafală în general de 55...75 km/h.



În Carpații Meridionali și de Curbură, local, la altitudini de peste 1700 m, vântul va sufla tare, cu viteze de 80...100 km/h, iar zăpada va fi spulberată.

Temporar vântul va avea intensificări și în celelalte regiuni, dar pe arii mai restrânse și la cote mai reduse, cu viteze de până la 45...55 km/h. În jumătatea de nord a Moldovei trecător vor fi precipitații slabe, mai ales sub formă de ninsoare și condiții de polei.

De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză meteo specială pentru București în intervalul 27 martie, ora 06 - 27 martie, ora 20.

Trecător cerul va avea înnorări și vor fi condiții să plouă slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări după-amiaza și seara, când la rafală se vor atinge viteze de 35...40 km/h. Miercuri dimineața temperatura aerului se va situa în jurul valorii de 5 grade, apoi va urca spre o maximă de 13...15 grade.

Schimbarea vremii are loc din cauza unei mase de aer siberian care isi face simtita deja prezenta in jumatatea de nord a tarii.



Marti vine cu vreme ploioasa, exceptie facand vestul tarii. Meteorologii anunta maxime de 10 grade in Moldova, 11 in Maramures, 13 in Crisana, 13 in Transilvania, 14 in Banat, 17 in Oltenia, 15 in Muntenia si 14 grade in Dobrogea.



Pentru Bucuresti, se anunta ploi in urmatoarele zile. Marti sunt prognozate 14 de grade ziua si 5 grade in timpul noptii.

Prognoza meteo 25 martie - 7 aprilie 2019



BANAT



Intervalul va debuta cu vreme caldă, însă ulterior se va răci accentuat, iar în perioada 26–29 martie vor fi maxime termice, în medie regională, de 10...12 grade și minime în jur de 0 grade, chiar mai coborâte în 28 martie, când se va ajunge la valori de -2 grade. După acest interval, tendința va fi de încălzire treptată, de la o medie regională a valorilor maxime de 12...14 grade, până la 16...17grade. Tendința va fi asemănătoare și pentru valorile minime de temperatură, aceastea urmând să ajungă la 4...5 grade. Regimul pluviometric se va menține în general deficitar. Ploi slabe se vor semnala la începutul intervalului și cu o probabilitate în creștere după 3 aprilie.



CRIȘANA



Media valorilor maxime va scădea de la 17 grade în prima zi a intervalului, până la 8 grade în 27martie, iar ulterior va crește la 14 grade la finalul lunii martie. Pentru a doua săptămână, cu mici variații, se vor atinge maxime, în general, de 15...16 grade. Media temperaturilor minime va fi de 3...4 grade în primele două zile, apoi va scădea semnificativ, iar în 28 martie se va ajunge la minime în jur de -3 grade. Până în 2-3 aprilie, media regională a valorilor minime va fi de 0...1 grad, apoi va crește ușor, la valori de 3...4 grade. Se vor semnala ploi slabe la începutul perioadei, apoi probabilitatea de apariție a acestora va fi din nou în creștere după 3 aprilie.



TRANSILVANIA



Temperatura va marca o scădere accentuată, astfel că în intervalul 26... 29 martie valorile termice se vor situa sub mediile multianuale, respectiv o medie a maximelor de 7...9 grade și minime negative, ce vor ajunge în cele mai reci nopți la -5...-3 grade. După acest interval se va încălzi ușor, de la o medie a valorilor maxime de 9...10 grade, până spre 14 grade la finalul celor două săptămâni de prognoză. Media minimelor se va menține ușor negativă până spre 3 aprilie, apoi va crește ușor până la valori în jur de 2 grade. Precipitațiile vor fi slabe cantitativ în aceste două săptămâni, probabilitatea de apariție fiind mai ridicată în primele zile ale intervalului și după 3 aprilie.



MARAMUREȘ

Temperatura va marca o scădere accentuată, astfel că în intervalul 26... 29 martie valorile termice se vor situa sub mediile multianuale, respectiv o medie a valorilor maxime de 7...9 grade și minime negative, ce vor ajunge în cele mai reci nopți la valori de -4...-2grade. După acest interval se va încălzi ușor, de la o medie a valorilor maxime de 10...12 grade, până spre 15...16 grade la finalul celor două săptămâni de prognoză. Media minimelor se va menține în jur de 0 grade până spre 3 aprilie, apoi va crește ușor până la valoride 3...5 grade. Vor fi precipitații slabe în primele zile ale intervalului, apoi probabilitatea de apariție a acestora va fi din nou în creștere după 3 aprilie.



MOLDOVA



Vremea se va răci, devenind rece în perioada 26–29 martie, când media temperaturilor maxime va ajunge la 6...8 grade. După acest interval vor mai fi alternațe termice, dar tendința generală a temperaturilor maxime va fi de creștere, până spre valori în jur de 14 grade. Media temperaturilor minime va fi de 3...4 grade în primele două zile, apoi va scădea semnificativ, iar în 28 martie se va ajunge la minime în jur de -3 grade. Până în 2...3 aprilie, media regională a valorilor minime va fi de 0 grade, apoi va crește ușor, la valori de 3...4 grade. În prima săptămână de prognoză sunt prognozate precipitații slabe și pe arii restrânse aproape în fiecare zi, iar în a doua săptămână probabilitatea de apariție a acestora va crește după 3 aprilie.



DOBROGEA



Intervalul va debuta cu vreme caldă, însă ulterior se va răci, iar până aproape de sfârșitul lunii martie vor fi maxime termice ușor sub normalul perioadei, în mediede 8...11 grade. Ulterior, chiar dacă vor mai fi unele variații, este prognozată o încălzire ușoară, astfel că pentru a doua săptâmână sunt estimate maxime, în medie, de 12...14 grade. Media temperaturilor minime va fi de 4...6 grade în primele zile, apoi va scădea semnificativ, iar în 28 martie se va ajunge la minime în jur de 0 grade. După această noapte rece, media regională a valorilor minime va crește ușor la valori de 4...6 grade. Temporar se vor semnala precipitații slabe cantitativ, cu o probabilitate mai mare în 26 martie și din nou în 29 și 30 martie. În a doua săptămână condițiile pentru precipitații vor fi reduse.



MUNTENIA



În prima zi vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, cu o medie regională a maximelor în jurul a 21 grade. Ulterior se va răci accentuat, astfel că maximele vor scădea ușor sub normalul pentru ultima decadă de martie, și se vor situa în jurul a 11 grade. O încălzire treptată și ușoară este prognozată îndeosebi după 31 martie, astfel că media valorilor maxime va fi în general de 15...17 grade. Media temperaturilor minime va fi de 2...4 grade în primele zile,apoi va scădea semnificativ, iar în 28 și 29 martie se va ajunge la minime ușor negative de -2... 0 grade. După aceste nopți reci, media regională a valorilor minime va crește ușor, la valori de 2...4 grade. Temporar se vor semnala precipitații în 26 martie. Ulterior, doar trecător și pe arii restrânse vor mai fi precipitații slabe, cel mai probabil după 3 aprilie.



OLTENIA



În prima zi vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată, cu o medie a maximelor în jurul a 21 grade. Ulterior se va răci accentuat, astfel că în perioada 26–29 martie maximele se vor situa ușor sub normalul termic caracteristic pentru ultima decadă de martie, respectiv, o medie regionala de 11...12 grade. Ulterior, chiar dacă vor mai fi unele variații, tendința generală va fi de încălzire ușoară, astfel că media valorilor maxime va ajunge la 14 ...16 grade. Media temperaturilor minime va fi de 2...4 grade în primele zile, apoi va scădea semnificativ, iar în 28 și 29 martie se va ajunge la minime ușor negative de -2...0 grade. După aceste nopți reci, media valorilor minime va crește ușor, la valori de 3...4 grade. Temporar se vor semnala precipitații în 26 martie. Ulterior, doar trecător și pe arii restrânse vor mai fi precipitații slabe, cu o probabilitate mai ridicată după 3 aprilie.