Meteorologii au emis o avertizare nowcasting - cod galben de ceaţă şi polei.

COD GALBEN

Valabil de la : 01-02-2017 ora 17:00 până la : 01-02-2017 ora 21:00



In zona : Olt: Tot judetul;

Dolj: Tot judetul;



Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat condiţii de polei

Observatii : fenomenul se va semnala mai ales în sudul judeţelor.