COD GALBEN de vreme severă în 4 judeţe

PROGNOZA METEO pentru 27 septembrie - 4 octombrie. Ce surprize neplăcute ne rezervă vremea

Meteorologii au emis, joi dimineaţă, o nouă avertizare de vreme severă valabilă până la ora 11.00.

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare de ceaţă şi intensificări ale vântului care pot atinge la rafală 55 km pe oră.

UPDATE. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la această oră, pe Autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti, între kilometrii 36 şi 68, precum şi pe DN 66 între localităţile Dâmbova şi Turceni şi pe DN 67 între Roşiuţa şi Motru, judeţul Gorj, ceaţa reduce vizibilitatea în trafic sub 100 de metri şi izolat sub 50 de metri.

Pentru reducerea riscului de implicare în evenimente rutiere, conducătorii auto sunt sfătuiţi să circule cu prudenţă, reducând viteza de rulare, să evite să se angajeze în efectuarea unor manevre riscante în trafic, să utilizeze luminile de întâlnire şi pe cele de ceaţă din dotarea autovehiculelor şi să mărească distanţa între vehicule pentru a putea oprit în siguranţă dacă situaţia o impune.

COD GALBEN

Valabil de la : 06-12-2018 ora 8:00 până la : 06-12-2018 ora 11:00



In zona : Județul Vâlcea: Râmnicu Vâlcea, Drăgășani, Băbeni, Bălcești, Mihăești, Berbești, Frâncești, Prundeni, Budești, Fârtățești, Stoilești, Alunu, Ionești, Tomșani, Șușani, Galicea, Cernișoara, Orlești, Nicolae Bălcescu, Lungești, Ștefănești, Ocnele Mari, Olanu, Roșiile, Valea Mare, Mateești, Popești, Păușești, Zătreni, Tetoiu, Oteșani, Stroești, Grădiștea, Băile Govora, Copăceni, Glăvile, Dănicei, Bunești, Golești, Sutești, Șirineasa, Laloșu, Livezi, Scundu, Sinești, Lădești, Ghioroiu, Lăpușata, Măciuca, Roești, Drăgoești, Pesceana, Diculești, Crețeni, Măldărești, Mădulari, Gușoeni, Făurești, Stănești, Lăcusteni, Milcoiu, Mitrofani, Amărăști;

Județul Olt;

Județul Gorj: Târgu Jiu, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni, Bâlteni, Bălești, Plopșoru, Țânțăreni, Țicleni, Drăguțești, Scoarța, Turburea, Aninoasa, Crușet, Fărcășești, Bengești-Ciocadia, Vladimir, Dănești, Bustuchin, Roșia de Amaradia, Prigoria, Urdari, Stoina, Logrești, Stejari, Dănciulești, Albeni, Stănești, Brănești, Săulești, Licurici, Căpreni, Telești, Ionești, Berlești, Bălănești, Jupânești, Alimpești, Săcelu, Hurezani, Bărbătești;

Județul Dolj: Craiova, Filiași, Podari, Leu, Celaru, Mârșani, Brădești, Melinești, Șimnicu de Sus, Bucovăț, Ișalnița, Calopăr, Braloștița, Pielești, Bratovoești, Breasta, Castranova, Vârvoru de Jos, Dioști, Goiești, Teasc, Coșoveni, Drănic, Malu Mare, Robănești, Murgași, Teslui, Țuglui, Coțofenii din Dos, Drăgotești, Apele Vii, Rojiște, Cernătești, Scăești, Sopot, Almăj, Terpezița, Bulzești, Fărcaș, Mischii, Predești, Ghindeni, Amărăștii de Sus, Ghercești, Coțofenii din Față, Cârcea, Pleșoi, Tălpaș;



Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m

Fenomene asociate : burniţă, izolat polei