COD GALBEN de viscol în 6 județe. Sunt vizate zonele de munte

Meteorologii de la ANM au emis, miercuri dimineața, o avertizare COD GALBEN de tip nowcasting de viscol în zonele de munte din 6 județe.

COD GALBEN

Valabil de la : 22-02-2017 ora 7:20 până la : 22-02-2017 ora 13:00

In zona : Județul Buzău: Zona de munte;

Județul Prahova: Zona de munte;

Județul Argeş: Zona de munte;

Județul Dâmboviţa: Zona de munte;

Se vor semnala : la altitudini peste 1800 m, vor fi intensificări ale vântului, ce vor atinge și depăși la rafală 90 - 100 km/h

Fenomene asociate : zăpadă spulberată

COD GALBEN

Valabil de la : 22-02-2017 ora 2:00 până la : 22-02-2017 ora 8:00

In zona : Județul Caraş-Severin: Zona de munte;

Se vor semnala : la peste 1800 m altitudine, intensificări ale vântului, care la rafală vor depăși viteze de 90...100 km/h, viscolind ninsoarea și determinând reducerea vizibilității

COD GALBEN

Valabil de la : 22-02-2017 ora 5:10 până la : 22-02-2017 ora 8:00



In zona : Județul Satu Mare: Zona joasa;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m