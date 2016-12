COD GALBEN de ceață, polei și vânt puternic în mai multe județe din țară

COD GALBEN de vânt

Meteorologii au emis marți dimineață o avertizare nowcasting COD GALBEN de vânt puternic valabilă până la ora 11.

Meteorologii au emis marți dimineață o avertizare nowcasting COD GALBEN de vânt puternic valabilă până la ora 11.

COD GALBEN

Valabil de la : 27-12-2016 ora 8:10 până la : 27-12-2016 ora 11:00



In zona : Olt: Balș, Caracal, Corabia, Drăgănești-Olt, Băbiciu, Bârza, Brâncoveni, Brastavățu, Brebeni, Cezieni, Cilieni, Coteana, Crâmpoia, Dăneasa, Deveselu, Dobrosloveni, Dobrun, Drăghiceni, Fălcoiu, Fărcașele, Gârcov, Ghimpețeni, Gostavățu, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, Ipotesti, Izvoarele, Mărunței, Milcov, Movileni, Nicolae Titulescu, Obârșia, Orlea, Osica de Jos, Osica de Sus, Pârșcoveni, Radomirești, Redea, Rotunda, Rusănești, Scărișoara, Schitu, Seaca, Șerbănești, Șopârlița, Sprâncenata, Stoenești, Stoicănești, Studina, Traian, Tufeni, Urzica, Vădastra, Vădăstrița, Vâlcele, Vișina, Vișina Nouă, Vlădila, Voineasa;



Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50 m

COD GALBEN

Valabil de la : 27-12-2016 ora 8:00 până la : 27-12-2016 ora 11:00



In zona : Jud. TELEORMAN: Tot judetul;

Jud. GIURGIU: Tot judetul;



Se vor semnala : local ceaţă, care determină reducerea vizibilităţii sub 200 m şi izolat sub 50 m

COD GALBEN

Valabil de la : 27-12-2016 ora 5:20 până la : 27-12-2016 ora 11:00

In zona : Caraş-Severin: Zona de munte;

Se vor semnala : la peste 1800 m altitudine, intensificări ale vântului care la rafală vor depăși 90...100 km/h, spulberând zăpada