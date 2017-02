COD GALBEN de lapoviță, ceață și depuneri de polei în 10 județe

Meteorologii de la ANM au emis, marți dimineață, o nouă avertizare COD GALBEN de tip nowcasting pentru mai multe județe din țară.

Meteorologii de la ANM au emis, marți dimineață, o nouă avertizare COD GALBEN de tip nowcasting pentru mai multe județe din țară.

COD GALBEN

Valabil de la : 07-02-2017 ora 9:00 până la : 07-02-2017 ora 12:00

In zona : Județul Alba: Alba Iulia, Sebeș, Teiuș, Blandiana, Câlnic, Ciugud, Cricău, Cut, Galda de Jos, Ighiu, Pianu, Săliștea, Sântimbru, Săsciori, Șibot, Șpring, Vințu de Jos;

Județul Mureș: Târgu Mureș, Iernut, Luduș, Târnăveni, Ungheni, Acățari, Adămuș, Ațintiș, Bahnea, Bălăușeri, Band, Bichiș, Bogata, Coroisânmărtin, Corunca, Crăciunești, Cristești, Cucerdea, Cuci, Fântânele, Gălești, Gănești, Gheorghe Doja, Iclănzel, Livezeni, Mica, Nadeș, Ogra, Pănet, Papiu Ilarian, Păsăreni, Sâncraiu de Mureș, Sângeorgiu de Mureș, Sânger, Sânpaul, Sântana de Mureș, Suplac, Zagăr, Zau de Câmpie;

Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : pe arii restrânse, depuneri de polei

COD GALBEN

Valabil de la : 07-02-2017 ora 8:30 până la : 07-02-2017 ora 11:00



In zona : Județul Teleorman: Tot judetul;

Județul Giurgiu: Tot judetul;

Județul Călăraşi: Tot judetul;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat condiţii de polei

COD GALBEN

Valabil de la : 07-02-2017 ora 7:40 până la : 07-02-2017 ora 11:00



In zona : Iaşi: Tot judetul;

Vaslui: Tot judetul;

Botoşani: Tot judetul;



Se vor semnala : Precipitații mixte ce determină, local, depuneri de polei

COD GALBEN

Valabil de la : 07-02-2017 ora 7:10 până la : 07-02-2017 ora 10:58

In zona : Tulcea: Tot judetul;

Se vor semnala : ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Observatii : local, județul Tulcea

COD GALBEN

Valabil de la : 07-02-2017 ora 4:30 până la : 07-02-2017 ora 10:00



In zona : Constanţa: Tot judetul;



Se vor semnala : ceață care determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m.

Observatii : local, județul Constanta