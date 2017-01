COD GALBEN de ceață în 12 județe

COD GALBEN de ceaţă

Meteorologii au emis COD GALBEN de ceață valabil pentru 12 județe din țară până la ora 14.00.

COD GALBEN

Valabil de la : 24-01-2017 ora 11:00 până la : 24-01-2017 ora 14:00



In zona : Județul Alba: Zona de campie;

Județul Harghita: Tot judetul;

Județul Sibiu: Zona de campie;

Județul Mureş: Zona de campie;



Se vor semnala : Ceață în zonele joase ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : Izolat depuneri înghețate

COD GALBEN

In zona : Județul Bihor: Zona de campie;

Județul Hunedoara: Zona de campie, Deva, Hunedoara, Simeria, Băcia, Băița, Brănișca, Cârjiți, Cerbăl, Certeju de Sus, Hărău, Mărtinești, Pestișu Mic, Rapoltu Mare, Șoimuș, Turdaș, Vețel;

Județul Timiş: Tot judetul;

Județul Caraş-Severin: Zona de campie;

Județul Arad: Zona de campie;

Județul Caraș-Severin: Moldova Nouă, Oravița, Berzasca, Cărbunari, Ciclova Română, Coronini, Dalboșeț, Gârnic, Naidăș, Pojejena, Sasca Montană, Sichevița, Socol, Șopotu Nou;



Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : depunere de chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 24-01-2017 ora 8:50 până la : 24-01-2017 ora 12:00



In zona : Județul Cluj: Zona de campie;

Județul Satu Mare: Zona de campie;



Se vor semnala : local ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : depunere de chiciură