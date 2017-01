COD GALBEN de ceaţă

Meteorologii au emis COD GALBEN de ceață în 9 județe, marți dimineață, valabil până la ora 10.00.

COD GALBEN

Valabil de la : 24-01-2017 ora 6:47 până la : 24-01-2017 ora 10:00

In zona : Timiş: Zona de campie;

Arad: Zona de campie;

Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : depunere de chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 24-01-2017 ora 5:45 până la : 24-01-2017 ora 8:45



In zona : Cluj: Zona de campie;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : depunere de chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 24-01-2017 ora 5:00 până la : 24-01-2017 ora 11:00

In zona : Alba: Zona de campie;

Harghita: Tot judetul;

Sibiu: Zona de campie;

Covasna: Tot judetul;

Braşov: Zona de campie;

Mureş: Zona de campie;

Se vor semnala : Ceață în zonele joase ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m.

Fenomene asociate : Izolat depuneri înghețate