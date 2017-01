COD GALBEN de ceață și vânt în mai multe județe

Meteorologii au emis noi alerte de tip nowcasting COD GALBEN de ceață și vânt pentru mai multe județe.

COD GALBEN

Valabil de la : 31-01-2017 ora 7:02 până la : 31-01-2017 ora 10:00

In zona : Brașov: Făgăraș, Victoria, Beclean, Drăguș, Dumbrăvița, Hârseni, Lisa, Mândra, Părău, Recea, Sâmbăta de Sus, Șercaia, Șinca, Șinca Nouă, Ucea, Viștea, Voila;

Sibiu: Avrig, Arpașu de Jos, Cârța, Cârțișoara, Porumbacu de Jos;

Se vor semnala : ceață în zonele joase ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : cu depunere de chiciură

COD GALBEN

Valabil de la : 31-01-2017 ora 6:55 până la : 31-01-2017 ora 10:00



In zona : Cluj: Cluj-Napoca, Dej, Câmpia Turzii, Gherla, Turda, Aghireșu, Aiton, Aluniș, Apahida, Așchileu, Baciu, Bobâlna, Bonțida, Borșa, Căianu, Călărași, Cămărașu, Căpușu Mare, Cășeiu, Câțcău, Cătina, Ceanu Mare, Chinteni, Ciurila, Cojocna, Cornești, Cuzdrioara, Dăbâca, Feleacu, Fizeșu Gherlii, Florești, Frata, Gârbău, Geaca, Gilău, Iara, Iclod, Jichișu de Jos, Jucu, Luna, Mica, Mihai Viteazu, Mintiu Gherlii, Mociu, Moldovenești, Pălatca, Panticeu, Petreștii de Jos, Ploscoș, Recea-Cristur, Săndulești, Sânmărtin, Sânpaul, Sic, Suatu, Țaga, Tritenii de Jos, Tureni, Vad, Viișoara, Vultureni;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : depunere de chiciura

COD GALBEN

Valabil de la : 31-01-2017 ora 6:00 până la : 31-01-2017 ora 9:00



In zona : Caraș-Severin: Moldova Nouă, Oravița, Berliște, Ciuchici, Coronini, Grădinari, Naidăș, Pojejena, Răcășdia, Sasca Montană, Socol, Ticvaniu Mare, Vărădia, Vrani;



Se vor semnala : intensificări ale vântului, cu viteze care vor depăși la rafală 55...65 km/h

COD GALBEN

Valabil de la : 31-01-2017 ora 4:58 până la : 31-01-2017 ora 8:00



In zona : Sibiu: Avrig, Tălmaciu, Boița, Racovița, Sadu, Șelimbăr, Turnu Roșu;



Se vor semnala : Intensificări ale vântului care vor atinge și depăși la rafală viteze de 85 km/h