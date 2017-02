COD GALBEN de ceață și polei în 7 județe

COD GALBEN de ceață în județele Olt și Vâlcea, în următoarele ore

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineaţă, avertizări cod galben de ceaţă pentru mai multe judeţe din țară, unde vizibiltitatea este, izolat, şi sub 50 de metri, şi există condiţii de formare a poleiului.

Avertizarea este valabilă până la ora 11.00.

COD GALBEN

Valabil de la : 20-02-2017 ora 7:10 până la : 20-02-2017 ora 10:00



In zona : Gorj: Zona de campie;



Se vor semnala : ceaţă care determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m şi izolat sub 50m

Fenomene asociate : izolat condiţii de polei

COD GALBEN

Valabil de la : 20-02-2017 ora 7:00 până la : 20-02-2017 ora 11:00



In zona : Covasna: Tot judetul;



Se vor semnala : ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 m și izolat sub 50 m

Fenomene asociate : condiții de polei

COD GALBEN

Valabil de la : 20-02-2017 ora 5:10 până la : 20-02-2017 ora 8:00



In zona : în județele SĂLAJ, SATU MARE și MARAMUREȘ

Se vor semnala : local in zonele joase ceaţă care determină scăderea vizibilităţii, local sub 200 m, izolat sub 50 m

Fenomene asociate : izolat conditii de polei

COD GALBEN

Valabil de la : 20-02-2017 ora 6:15 până la : 20-02-2017 ora 9:00



In zona : în zonele joase din județele BIHOR ȘI ARAD

Se vor semnala : ceață care determină reducerea vizibilității sub 200 m. Fenomene asociate, izolat condiții de polei