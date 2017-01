Cod galben de ceață, chiciură și polei în mai multe județe și pe A1, A2, A3

Meteorologii au emis o avertizare de tip cod galben de ceață, chiciură și polei, duminică dimineață. Ceață este și pe Autostrada A2.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că, la această oră, nu sunt semnalate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația întreruptă din cauza vremii nefavorabile sau a unor evenimente rutiere.



Pe autostrada A1 Bucureşti - Piteşti, între kilometrii 12 şi 36, vizibilitatea scade, din cauza ceţii, sub 50 de metri.



Pe autostrada A2, pe tronsonul Bucureşti - Drajna, traficul rutier se desfăşoară în condiţii de ceaţă, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 50 de metri



Pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti, între kilometrii 11 şi 42, vizibilitatea scade, din cauza ceţii, sub 100 de metri.

ANM a lansat de asemenea o avertizare valabilă pentru mai multe județe.

Valabil de la : 29-01-2017 ora 7:35 până la : 29-01-2017 ora 10:00

In zona : Județul Botoşani: Tot judetul;

Se vor semnala : local depuneri de polei

Valabil de la : 29-01-2017 ora 6:40 până la : 29-01-2017 ora 10:00

In zona : Județul Vrancea: Zona de campie;

Județul Iaşi: Tot judetul;

Județul Bacău: Zona de campie;

Județul Vaslui: Tot judetul;

Se vor semnala : ceata care determina reducerea vizibilitatii local sub 200m, izolat sub 50m

Fenomene asociate : chiciura si depuneri de polei

Valabil de la : 29-01-2017 ora 6:00 până la : 29-01-2017 ora 9:00

In zona : Județul Olt: Caracal, Corabia, Drăgănești-Olt, Băbiciu, Brastavățu, Bucinișu, Cezieni, Cilieni, Dăneasa, Deveselu, Dobrosloveni, Drăghiceni, Fărcașele, Gârcov, Gostavățu, Grădinile, Grojdibodu, Gura Padinii, Ianca, Izbiceni, Mihăești, Obârșia, Orlea, Radomirești, Redea, Rotunda, Rusănești, Scărișoara, Seaca, Sprâncenata, Ștefan cel Mare, Stoenești, Stoicănești, Studina, Tia Mare, Traian, Urzica, Vădastra, Vădăstrița, Văleni, Vișina, Vișina Nouă, Vlădila;

Județul Dolj: Băilești, Bechet, Calafat, Dăbuleni, Segarcea, Afumați, Amărăștii de Jos, Amărăștii de Sus, Apele Vii, Bârca, Bistreț, Bratovoești, Călărași, Calopăr, Caraula, Cârna, Castranova, Catane, Celaru, Cerăt, Cetate, Cioroiași, Ciupercenii Noi, Daneți, Desa, Dioști, Dobrești, Dobrotești, Drănic, Galicea Mare, Galiciuica, Gângiova, Ghidici, Gighera, Giubega, Giurgița, Goicea, Întorsura, Izvoare, Leu, Lipovu, Măceșu de Jos, Măceșu de Sus, Maglavit, Mârșani, Moțăței, Negoi, Ostroveni, Perișor, Piscu Vechi, Poiana Mare, Radovan, Rast, Rojiște, Sadova, Sălcuța, Seaca de Câmp, Siliștea Crucii, Teasc, Teslui, Țuglui, Unirea, Urzicuța, Valea Stanciului;

Se vor semnala : ceaţă ce determină scăderea vizibilităţii local sub 200 m izolat sub 50 m

Valabil de la : 29-01-2017 ora 5:25 până la : 29-01-2017 ora 9:00

In zona : Județul Ilfov: Tot judetul;

Județul Ialomiţa: Tot judetul;

Județul Teleorman: Tot judetul;

Județul Giurgiu: Tot judetul;

Județul Călăraşi: Tot judetul;

Se vor semnala : ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50

Fenomene asociate : izolat condiții de polei