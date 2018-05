Cocktailuri Molotov în fața sediului PSD din Timișoara

Mai multe sticle au fost incendiate pe trotuarul de vizavi de sediul PSD Timiș

FOTO: Tion.ro

Mai multe sticle au fost incendiate, joi dimineața, pe trotuarul de vizavi de sediul PSD Timiș, iar unele au explodat chiar în fața sediului partidului aflat la guvernare.

Trei sticle au fost puse chiar pe trotuarul aflat peste drum de sediul PSD Timiș și ardeau la ora 9:15, iar altele erau explodate chiar în fața sediului. La ora 10, un martor ocular a sunat la Poliția Locală.

„Eu am trecut inițial pe pistă la ora 9:15 și fitilul de la una din sticlele de pe pistă ardea. Nu știu ce este în interiorul sticlelor și nici nu am pus mâna pe ele. Peste drum, chiar în fața sediului PSD se vede cum 3 sticle au explodat. Am anunțat Poliția Locală la ora 10, iar doamna de la telefon s-a supărat pe mine că nu știam adresa sediului PSD – de notat că nici dânsa nu știa. Mi-a spus că va trimite Retimul, iar când a văzut că sunt surprins de ceea ce a zis a mai spus că «desigur, înainte va trimite un echipaj». Cert este că la ora 11 nu fusese nimeni pe acolo”, a declarat martorul pentru Tion.ro.

Contactați de tion.ro, reprezentanții PSD Timiș au confirmat incidentul. Ei au comunicat că la acea oră nu se afla nimeni în sediu. Ulterior, reprezentanții PSD Timiș au sesizat Poliția, iar un echipaj a fost trimis la fața locului și va investiga acest caz. În zonă există camere de filmat, polițiștii urmând să obțină imaginile pentru a identifica autorul sau autorii.