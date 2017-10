Coaliţia de guvernare, în şedinţă, în biroul lui Dragnea. Tudose, prezent

Coaliţia de guvernare s-a reunit în şedinţă, chiar în biroul lui Liviu Dragnea, anunţă Realitatea Tv. Şi premierul Tudose partcipă la reuniune. Preşedintele ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, este însoţit de Daniel Chiţoiu, secretarul general al formaţiunii. Potrivit unor informaţii, se va discuta şi bugetul pe anul 2018.

Şedinţa coaliţiei era anunţată încă de vineri.

"Ne vom intalni in coalitie luni si vom lua o decizie care va cuprinde mai multe proiecte de legi, in care sa decidem daca le vom initia in Parlament sau vor pleca prin procedura guvernamentala: legile Justitiei, parteneriatul public-privat, Fondul suveran de dezvoltare. Luni vom avea aceasta decizie", declara Dragnea, vineri, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, în care s-au stabilit propunerile pentru cele trei posturi de miniştri.

Totodată, premierul Mihai Tudose a anunțat vineri că urmează să-i prezinte, luni, președintelui Klaus Iohannis noile propuneri de miniștri. Cei trei urmează să-i înlocuiască pe demisionarii Sevil Shhaideh, Răzvan Cuc și Rovana Plumb.

"Cred că luni le voi înainta. (...) Dar voi anunța că vin propunerile și să stabilim împreună calendarul depunerii jurământului", preciza Tudose, vineri, la finalul ședinței Comitetului Național Executiv al PSD, care a votat nominalizările. Premierul a spus că nu a discutat cu șeful statului despre aceste propuneri și că nu are un plan 'B' în cazul unui eventual refuz din partea lui Iohannis.