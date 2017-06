CNN, în mijlocul unui scandal "Fake News": a înscenat sau nu un reportaj despre musulmani?

Un filmuleț devenit viral pe o rețea socială arată cum a fost filmat un reportaj al televiziunii CNN, iar In the Now îi acuză pe reporteri că au măsluit și înscenat reportajul pentru a manipula oamenii și pentru a arăta doar o parte a realității în vederea îmbunătățirii imaginii musulmanilor migranți în Marea Britanie.

În videoclip se vede cum reporterii, cameramanii și producătorul ajung la fața locului în compania unor polițiști. Femeile și copiii musulmani apar ținând în mână pancarte în care denunță atacul de pe podul Londrei și încearcă să transmită mesajul conform căruia nu toți musulmanii sunt teroriști. Manifestanților li se oferă indicații privind modul în care să stea, iar producătorul se poate vedea în filmare făcându-le semn să se dea într-o parte, pentru a se putea vedea mai bine.

Filmulețul a stârnit reacții și controverse, pe de o parte, CNN-ul fiind acuzat de promovarea știrilor false care au invadat presa și de înscenarea imaginilor „pentru a da bine pe cameră”, dar, pe de altă parte, mulți au luat apărarea postului de știri, declarând că nu văd nimic greșit în ceea ce a făcut CNN, adică pregătirea cadrului pentru a filma un reportaj, scrie b1.ro.

„Ce absurd! Dacă oamenii aceștia nu stau în cadru, nu se pot vedea. CNN nu a făcut nimic rău. In the Now, ești idiot!” a scris un utilizator.