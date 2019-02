"CNA-ul este un braț armat al PSD-ului și al ALDE" + PSD, desființat în direct

Tensiuni în Parlament, la dezbaterile privind activitatea CNA: deputatul PSD Liviu Pleșoianu și deputatul USR Ionuț Moșteanu au fost la un pas să se ia la bătaie.

Scene incredibile în plenul Camerei Deputaților. Doi deputați de la Opozitiție și Putere au fost la un pas de bătaie.

Totul a pornit de la solicitarea opozitiei de înființare a unei comisii de anchetă a Consiliului Național al Audiovizualului, idee avansată imediat după sancțiunea dură pe care CNA a decis-o pentru Realitatea TV: suspendarea emisiei pentru 10 minute.

Scandalul a început în momentul în care, de la microfonul Camerei, deputatul PSD Liviu Pleșoianu a atacat Realitatea TV.

Invitat în această seară în platoul Realitatea TV, Ionuț Moșteanu a detaliat conflictul din Parlament: "Asa cum ati aratat si dumneavoastra, se dezbatea propunerea USR si PNL de infiintare a unei comisii de ancheta pentru analiza activitatii CNA, pentru ca, asa cum am vazut in ultima perioada, CNA-ul este un brat armat al PSD-ului si al celor de la ALDE".

Apoi a continuat: "Este absolut regretabil ca astfel de oameni, precum domnul Plesoianu, sunt in Parlamentul Romaniei. Este un om care si-a creat toata imaginea publica instigand la violenta si promovand violenta. PSD are niste oameni violenti in limbaj, pe care ii promoveaza intens, domnul Radulescu "Mitraliera", Codrin Stefanescu, domnul Bacalbasa si domnul Plesoianu. Ei cred ca asa vor reusi sa ne intimideze. Dar noi nu putem fi intimidati".

