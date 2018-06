CM 2018. Programul meciurilor de vineri. Hierro debutează pe banca Spaniei, contra Portugaliei

Rusia a surclasat selecţionata Arabiei Saudite cu scorul de 5-0 (2-0), în primul meci al Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, joi, pe Stadionul Lujniki din Moscova, în Grupa A a competiţiei (14 iunie - 15 iulie).

În următoarea sa partidă, Rusia va juca împotriva Egiptului, marţi, la Sankt Petersburg.

Vineri, 15 iunie, au loc trei meciuri din grupele A și B, după următorul program:

Egipt - Uruguay (Ekaterinburg), ora 15:00, la TVR 1 și TVR HD

Maroc - Iran (Sankt Petersburg), ora 18:00, la TVR 1 și TVR HD

Portugalia - Spania (Soci), ora 21:00, la TVR 1 și TVR HD

Fernando Hierro, directorul sportiv al echipei Spaniei devenit miercuri selectioner, a declarat ca nu putea spune nu ofertei si a precizat ca nu a ezitat sa "accepte frumoasa provocare" de a conduce ''La Roja" la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia dupa demiterea lui Julen Lopetegui.

"Este o frumoasa provocare, pasionanta. Circumstantele sunt cele care sunt, iar eu accept aceasta responsabilitate cu curaj, considerand ca avem un grup de jucatori care au muncit doi ani pentru acest Mondial. Am fost director sportiv mai multe luni si inteleg bine ca toti jucatorii viseaza la asta, deci nu puteam sa-i dezamagesc. Aveam trei optiuni: sa spun nu, sa plec si am ales-o pe a treia, sa fiu prezent. Nu as fi putut spune nu, pentru ca nu mi-as fi iertat asta niciodata", a afirmat Hierro.

Spania face parte din Grupa B la CM 2018 si va intalni Portugalia vineri, la Soci, dupa care va juca impotriva Iranului (20 iunie, Kazan) si a Marocului (25 iunie, Kaliningrad).