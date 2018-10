Orașul din România care a primit o finanțare importantă. Este primul din Europa de Est

Centrul Cultural Clujean a primit o finanţare europeană în valoare de 5.8 milioane de euro, a scris realitateadecluj.net.

Cluj devine, astfel, primul oraş din Estul Europei care primeşte o astfel de finanţare.

„Centrul Cultural Clujean a reușit să aducă la Cluj, pentru prima oară în Estul Europei, o finanțare de la Urban Innovative Actions.

Este vorba de 5,8 milioane de euro pentru a studia cum ne putem pregăti ca oraș, ca sector cultural, ca administrație, ca sector academic, ca mediu de afaceri și, în general, comunitate, pentru schimbările pe care următorii 20 de ani le vor aduce în piața forței de muncă.

Cluj Future of Work reunește trei proiecte din programul cultural al Centrului: Culturepreneurs, Jivipen și Fondul de Inovare Cluj 2.1, iar implementarea lui va începe în primul trimestru al anului viitor.

Am primit oficial această veste chiar acum, pe scena European Week of Regions and Cities, în Bruxelles. Se cuvine să o felicităm pe Anamaria Vrabie, colega noastră care a condus scrierea acestui proiect de finanțare și care va fi co-manager al proiectului din partea Centrului Cultural Clujean, în tandem cu Ovidiu Câmpean, director de dezvoltare locală al Municipalității”, au transmis reprezentanţii Centrului Cultural Clujean, potrivit realitateadecluj.net.

Proiectul finanțat se numește Cluj Future of Work și are ca parteneri Primăria Cluj-Napoca și mai multe organizații membre sau colaboratoare ale Centrului: Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca, Festivalul Internațional de Film Transilvania, festivalul ZAIN, Fundația AltArt și clusterele ARIEŞ Transilvania, Cluj IT, de Mobilier Transilvan și de Industrii Creative.