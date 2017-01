Clotilde Armand, despre o posibilă rupere a USR: "Asta vrem să evităm"

Clotilde Armand

Clotilde Armand, vicepreședinte al Uniunii Salvați România, vine cu precizări şi afirmă că se teme ca partidul să se rupă din cauza conflictelor ideologice din interior. Într-un interviu pentru ziare.com, Clotilde Armand analizează și episodul excluderii soțului ei din USR, incercarile de intimidare pe care le-a resimtit, dar si despre situatia din USR care impune o serie de clarificari: "fie ne vom rupe in USR-dreapta, USR-stanga. Fie va trebui sa gasim o propunere convingatoare care sa fie acceptata de toti, ceea ce e foarte dificil, pentru ca nu exista o cultura democratica puternica".

Redăm, în continuare, cele mai importante declaraţii din interviul acordat ziare.com:

Dar sunteti un partid? Pentru asta nu aveti nevoie de o clarificare ideologica? Fara ea nu vad cum puteti avea coerenta si viziune.



Vedeti, ce se intampla in USR, care reprezinta 10% din viata politica din Romania, este ceea ce in Franta se intampla in tot spectrul politic. Noi avem in USR aceeasi dezbatere pe care Franta si Germania o au pe tot spectrul politic.



Aveti deci si extrema stanga in USR?



Da, in afara de extrema dreapta, avem la noi tot spectrul si e greu sa gasim o propunere de valoare care sa ii impace pe toti. De asta si luptele care se vad putin in exterior. Va trebui sa gasim o cale.



Fie, cum a anuntat Nicusor Dan, ne vom rupe in USR-dreapta, USR-stanga. Fie va trebui sa gasim o propunere convingatoare care sa fie acceptata de toti, ceea ce e foarte dificil, pentru ca nu exista o cultura democratica puternica. Oamenii nu prea accepta ideile celorlalti. E greu sa pui toata energia sa lupti pentru idei care nu sunt ale tale si sa te adaptezi.



Deci va temeti de o fractura in momentul clarificarii ideologice?



Asta vrem sa evitam.



Si cum veti impaca, de exemplu, conservatorii cu neo-marxistii?



Eu va pot spune ce propun eu. Pentru partea economica sunt niste elemente clare, matematice si un drum care ar fi cel bun.