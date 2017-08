Clipe de groază pentru o femeie, după ce un poliţist a uitat să tragă frâna de mâna în pantă

O clipă de neatenţie a unui agent de poliţie era să o coste viaţa pe o femeie din Tismana, Gorj.

Accidentul rutier a avut loc duminică, în satul Racoţi. Doi agenţi de poliţie de la Postul de Poliţie Padeş au mers în satul arondat oraşului Tismana pentru a face o constatare, notează pandurul.ro.

Agentul a uitat să tragă frâna de mână, iar maşina a luat-o la vale. Julieta Neacşu a avut ghinionul să se afle pe trotuar în acel moment şi a fost lovită de maşină. Femeia a suferit leziuni la unul dintre membrele inferioare.

"Am fost lovită de maşina poliţiei. Poliţistul a uitat să tragă frâna de mână. Veniseră la cineva să facă nişte verificări. Am fost la Tismana la dispensar, iar după aceea la spitalul de la Motru. Apoi am venit spitalul de la Târgu Jiu, la un ortoped şi să iau certificatul medical. Mi s-a spus că nu am fractură la picior", a explicat Julieta Neacşu.