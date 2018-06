Cleopatra Stratan, transformare uluitoare, la 12 ani de când s-a retras din showbiz

Cleopatra Stratan a reușit să intre în topuri cu noua piesă lansată de curând, intitulată "Te las cu inima", iar succesul piesei a făcut-o să conștientizeze cât de important este pentru ea să revină în România alături de familia ei, pentru a-și începe proiectele artistice pe care le are de foarte mulți ani în minte.

Cleopatra Stratan, chiar dacă a ieșit pentru multă vreme din atenția publicului, s-a pregătit intens pentru viața de artist. A făcut pian, a luat lecii de canto și teatru, iar toate aceste activități au făcut-o să ajungă cine este ea astăzi, scrie Click!.



"Am învăţat, am terminat clasa a 9-a, mi-a descoperit pasiunile, respectiv gătitul și teatrul. Cânt mereu, canto, pian, cântam înainte și împreună cu familia. Mi-a venit ideea să fac lecții de teatru și am ajuns în Teatrul Național din Chișinău, am început lecțiile de arta vorbirii, mi-am făcut prieteni. Anul trecut, am avut un examen și a fost bine. Acum am venit în București pentru promovare, dar vrem să ne reîntoarcem aici, acum stăm la Chișinău. Îmi amintesc de acea perioadă, a fost ceva fabulos, pentru mine și pentru părinții mei. Îmi amintesc cum era scena plină cu jucării. M-am bucurat de copilărie, am echilibrat tot", a povestit Cleopatra Stratan, la un post TV.