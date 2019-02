Claudiu Manda, vilă de lux cu foiță de aur și cristale Swarowski

Claudiu Manda, senator PSD și președintele Comisiei comune a parlamentului pentru controlul SRI, a achiziționat în acest an un imobil renovat în centrul Craiovei.

Claudiu Manda a declarat pentru G4Media.ro că a plătit 150.000 de euro pentru 62% din imobilul al cărui preț total este de 230.000 de euro, restul tranzacției fiind acoperit prin schimbul unui apartament deținut de o firmă în care senatorul PSD este acționar. ”O parte din imobilul cu suprafața totală de 230 metri pătrați este ocupată de alți locatari”, a spus Claudiu Manda pentru G4Media.ro.

Anunțul publicitar publicat pe OLX.ro în august 2018 arată că imobilul avea, la acel moment, finisaje de lux precum ”ușile dotate cu clanțe cu cristale SWAROVSKI, iar băile au robineții suflați cu aur de 24 k”.

Întrebat de reporterul G4Media.ro dacă aceste finisaje există în imobilul cumpărat, Claudiu Manda a spus: ”Eu am cumpărat imobilul respectiv pentru că era într-o zonă bună, mi-a plăcut, i-am făcut proprietarului o ofertă care a fost acceptată. Nu l-am cumpărat pentru finisaje, nu m-au interesat. Nu cred în existența lor, nu am stat să le verific. Imobilul corespundea nevoilor mele, dat fiind că în acest an mă voi căsători (cu fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu – n.red.).

Președintele PSD Dolj a declarat pentru G4Media.ro că cei 150.000 de euro plătiți în cadrul tranzacției provin din câteva surse distincte. ”Este vorba despre împrumuturi de la cunoștințe cu acte făcute la notar, care vor putea fi văzute în declarația mea de avere; venituri din cont, o descoperire de card, plus schimbul cu apartamentul deținut de firma la care sunt acționar. Sper ca o parte din împrumuturile menționate să o pot returna din veniturile de la nuntă”, a spus Claudiu Manda.

Imobilul a fost construit în 1906 și a fost renovat recent de fostul proprietar, după cum arată anunțul postat pe OLX.ro. Imobilul are amprenta la sol de 90 mp, o suprafață totală de 230 mp și un teren de 385 mp, iar o parte din imobil, demisolul, va continua să fie ocupată de alți locatari după finalizarea achiziției.

Întrebat de reporterul G4Media.ro dacă e de acord cu sintagma ”socialism de caviar” în cazul său, dată fiind achiziția imobilului prezentat ca având finisaje de lux, dar și achiziția unui automobil Mercedes Benz în 2017, Claudiu Manda a respins formularea: ”În ce mă privește, nu sunt de acord. E mai degrabă vorba de socialism pe datorie. Am găsit o casă, m-am împrumutat în stânga și-n dreapta pentru a o putea cumpăra. Casa e pe datorie, mașina e încă în leasing, sunt într-o situație de socialism pe datorie”.