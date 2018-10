Claudiu Manda, criticat de un deputat USR. Îl suspectează că ar fi acoperit SRI

Deputatul USR Lucian Viziteu, membru în comisia de control a SRI, a declarat marți că președintele comisiei, Claudiu Manda, face un joc dublu, deoarece refuză să facă un control real asupra Serviciului Român de Informații, încercând să îi protejeze pe cei care au încălcat legea în cadrul SRI.

"Nu înțeleg de ce dl. Manda refuză să facă un control real asupra Serviciului Român de Informații mai ales când cei din partide de guvernare, dl. Dragnea și dl. Tăriceanu, acuză diverse ilegalități. Am din ce în ce mai puternică suspiciunea că dl. Manda face un joc dublu și aș fi curios să văd dacă are un stat de plată și în altă parte decât din Parlament. Dacă există ceva unde s-a încălcat legea în cadrul SRI dl Manda încearcă să ascundă acest lucru. Să îi protejeze. Nu văd altă explicație de ce nu am putea să mergem să vizităm unitatea de interceptări în timp ce colegii din PSD și ALDE ai domniei sale acuză că ar fi fost făcute lucruri ilegale. Cred că face un joc dublu. Nu este un om obiectiv și nu realizată un control real asupra SRI”, a afirmat deputatul USR Lucian Viziteu, în Parlament.

El a susținut că a făcut, în cadrul ședinței a Comisiei de Control a SRI, mai multe solicitări, însă președintele comisiei, Claudiu Manda, le-a refuzat.

„Am solicitat să mergem, în final, odată, la o unitate de interceptări să vedem cum se pun în aplicare mandatele de interceptari, fie cele tehnice de la procurori, fie cele pe securitate națională. Bineînțeles că a refuzat. Am solicitat să solicităm oficial SRI numărul total de persoane care au fost vizate de diverse mandate pentru a afla o cifră exactă și pentru a nu rămâne în spațiul public cu cifra exagerată pe care domnia sa a oferit-o public. Bineînțeles că și această solicitare a refuzat-o. Am mai solicitat să avem un punct de vedere pe OUG 6 și a amânat-o”, a adăugat Lucian Viziteu.

De asemenea, deputatul USR a precizat că la ședința de marți, Comisia de Control a SRI a primit o serie de protocoale noi, în urma audierii directorului SRI, Eduard Hellvig.

„S-au discutat câteva informări de rutină pe care le-am primit de la SRI. Am primit o serie de documente în urma audierii dl. Director Hellvig, o serie de protocoale noi. Au fost deschise plicurile și acum sunt spre studiu. Manda a spus că de acum nu mai vrea să mai pună pe ordinea de zi un punct de diverse, de discuții libere. Ordinea de zi o face el împreună cu colegul lui din ALDE, cu ușile închise. S-ar putea să nu mai discutăm nimica în afară de ceea ce decide domnul Manda”, a conchis Viziteu.