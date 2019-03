Claudiu Belu, prima reacție după transferul la FCSB!

Fundașul Claudiu Belu de la Astra Giurgiu va juca pentru FCSB începând din vară. Jucătorul a fost la palatul lui Gigi Becali pentru a semna înțelegerea cu roș-albaștrii.

Potrivit Telekom Sport, Belu (25 de ani) va câștiga 10.000 de euro pe lună la FCSB. Fundașul dreapta mai are contract cu Astra până la 30 iunie 2019.

„Da, am semnat. Mai am la Astra de jucat şi de-abia din vară o să merg. Cred că a fost o prostie (n.a. – discuţia legată de un presupus blat la Astra – FCSB). S-a vorbit şi de mine, că nu am vrut să joc. Am avut entorsă, am stat două săptămâni şi de-abia acum pot juca.”

Citește continuarea declarației lui Claudiu Belu pe realitateasportiva.net. În acest sezon al Ligii 1, Belu a reușit 2 goluri și 3 pase decisive în 22 de partide pentru Astra.

De-a lungul carierei, Claudiu Belu a mai evoluat pentru Poli Timişoara, Concordia Chiajna, ASA Târgu Mureş. Este cotat de Transfermarkt la 1 milion de euro.