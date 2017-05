Clasament EUROVISION 2017. Cum arată clasamentul Eurovision 2017 şi punctajele pe ţări

Clasament EUROVISION 2017. Portugalia este ţara câştigătoare a celui mai mai important concurs muzical din Europa, ocupând prima poziţie în CLASAMENTUL Eurovision 2017. Reprezentantul Portugaliei, Salvador Sobral, a câștigat FINALA EUROVISION 2017 cu piesa sa Amar Pelos Dois. Pe locul 2 s-a situat Bulgaria, iar pe locul 3 - Republica Moldova. România, care ocupa un loc mediocru după votul juriului, a urcat până pe locul 7 după votul publicului. Realitatea.net vă oferă în acest articol clasamentul final al Eurovision 2017! Acest rezultat vine după ce Google a reuşit în acest an o performanţă extraordinară: chiar înainte de semifinale, motorul de căutare a prezis că reprezentantul Portugaliei, Salvador Sobral, cu piesa „Amar Pelos Dois”, va câştiga EUROVISION 2017!

Clasament EUROVISION 2017. Portugalia, reprezentată de Salvador Sobral, a câştigat Eurovision 2017 cu piesa cu "Amar Pelos Dois", în urma finalei ce a avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică la Kiev.

Clasament Eurovision 2017. Portugalia a primit 758 de puncte. Este prima victorie a Portugaliei de-a lungul a 53 de ani de participări la Eurovision. Mai mult, Portugalia nu intrase niciodată în Top 5.

Mesajul lui Salvador Sobral la înmânarea trofeului Eurovision 2017: „Trăim intr-o lume in care muzica e ca la fast food. Am câştigat pentru că eu cânt altfel de muzică. Să aducem înapoi muzica de calitate!”

Clasament EUROVISION 2017. Podiumul Eurovision este completat de Bulgaria - reprezentată de Kristian Kostov, cu "Beautiful Mess" - 615 puncte, şi Republica Moldova, reprezentată de Sunstroke Project, cu "Hey Mamma" - 374 puncte.

Reprezentanții României, Ilinca și Alex Florea s-au clasat pe poziția a șaptea, piesa "Yodel It!" obținând cel de-al cincilea punctaj dat de publicul votant.

Clasament Eurovision 2017. Cele mai penibile momente la EUROVISION 2017

Clasament EUROVISION 2017. Ilinca şi Alex Florea au reuşit să se facă remarcaţi în lumea întreagă, după finala Eurovision de aseară. Doar că nu atât prin interpretare, cât prin ce s-a întâmplat după prestaţia lor artistică. ,,Cea mai ciudată încercare de sărut din istoria Eurovision", aşa a fost denumit momentul dintre cei doi români. Haideţi să vedem imaginile!

Încercarea lui Alex Florea de a o săruta pe Ilinca a venit după un moment asemănător. Concurenţii din Belarus s-au sărutat şi ei pe scenă. Diferenţa a fost că sărutul dintre cei doi a fost de comun acord, în contextul în care interpreţii sunt într-o relaţie şi în afara scenei.

Clasament EUROVISION 2017. De altfel, cele două momente înflăcărate au reprezentat motiv de glumă pentru internauţi. Aşteptări versus realitate a fost denumită imaginea care îi arăta pe concurenţii din Belarus, sărutându-se fericiţi, şi pe Ilinca, stânjenită de pupicul lui Alex.

Dar de departe cel penibil moment de pe scena Eurovision 2017 a fost acela în care câştigătoarea de anul trecut a competiţiei muzicale, ucraineanca Jamala, a fost întreruptă în timpul interpretării sale de un bărbat care a urcat pe scenă, şi-a dat pantalonii jos şi le-a arătat fundul celor prezenţi în sală.

Clasament EUROVISION 2017. Ducând pe umeri steagul Australiei, bărbatul a dansat câteva secunde în jurul interpretei, după care şi-a dat jos pantalonii, expunându-se cu spatele camerelor de luat vederi. A fost scos de pe scenă, iar prezentatorii galei nu au menţionat nimic legat de incident.

Clasament EUROVISION 2017. Republica Moldova a votat pentru România

Clasament EUROVISION 2017. Potrivit detaliilor referitoare la votul din fiecare țară participantă la competiția cântecului european, publicate pe Eurovision.tv, pe primul loc în preferințele publicului din România care s-a exprimat prin vot a fost Republica Moldova (reprezentată de Sunstroke Project, cu "Hey Mamma"), urmată de Ungaria (Joci Pápai, cu "Origo") și Bulgaria (Kristian Kostov, cu "Beautiful Mess").

Clasament EUROVISION 2017. Juriul de specialitate din România — format din Luminița Anghel, Mihai Trăistariu, Tavi Colen, Paula Seling și Cezar Ouatu — a poziționat pe primul loc Olanda — reprezentată de OG3NE, cu "Lights and Shadows" — urmată de Bulgaria și Republica Moldova.

Clasament EUROVISION 2017. Cine este Salvador Sobral, cel care ocupă primul loc în clasamantul Eurovision 2017

Clasament EUROVISION 2017. Salvador Sobral, cel care ocupă primul loc în clasamantul Eurovision 2017, a purtat înainte de finala de la Kiev un tricou care i-a deranjat pe organizatorii competiției. Pe tricou era inscripționat un mesaj de susținere pentru imigranți. Salvador Sobral a câștigat FINALA EUROVISION 2017 desfășurată la Kiev cu melodia sa superbă, Amar Pelos Dois, compusă de sora sa.

Salvador Sobral, portughezul care a câștigat finala Eurovision 2017 este deja faimos în Europa. Dar el devenise cunoscut nu doar datorită melodiei cântate, ci și mesajului afișat pe tricou.

Clasament EUROVISION 2017. "S.O.S Refugiații" era mesajul de pe tricoul lui Salvador Sobral, cu trimitere clară către situația critică a refugiaților care vin dinspre Africa și Asia spre Europa, fără să fie neapărat bineveniți în multe dintre țările bătrânului continent.

Deși mulți fani au aplaudat gestul lui Salvador Sobral, EBU (European Broadcasting Union) i-a cerut cântărețului portughez să nu mai poarte tricoul cu pricina.

Clasament EUROVISION 2017. Motivul invocat: EBU nu dorește să promoveze mesaje politice.

Salvador Sobral s-a arătat deranjat de solicitarea EBU (care nu a fost neapărat o interdicție) și a declarat pentru wiwibloggs.com că mesajul său nu a fost unul politic, ci unul umanitar.

"Trebuie să înțelegem" a explicat Salvador Sobral și la conferința de după prima semifinală "că aceștia nu sunt imigranți, sunt refugiați care fug din fața morții".

Salvador Sobral, reprezentantul Portugaliei la concursului Eurovision 2017, Salvador Sobral, în vârstă de 27 de ani, are nevoie de un transplant de inimă și s-a prezentat cu greu la repetiții.

Clasament EUROVISION 2017. În prima semifinală Salvador Sobral nu a fost în stare să evolueze pe scena principală, fiind nevoit să cânte într-o secțiune specială, așezată pe ringul de dans, pentru că urcarea pe scenă ar fi durat peste trei minute.

În afară de aceasta, interpretul a rugat organizatorii să nu-i bată cu lumina în față. În pofida tuturor greutăților, Salvador a reușit să ajungă în finala concursului.

Marea Britanie vrea să renunţe la EUROVISION

Clasament EUROVISION 2017. După ce au votat anul trecut pentru ieşirea din Uniunea Europeană, britanicii se declară acum dornici să renunţe şi la concursul muzical Eurovision, potrivit unui sondaj dat publicităţii vineri.

În clasamentul EUROVISION 2017, Marea Britanie se situează pe locul al 15-lea.

E adevărat, majoritatea nu sunt câtuşi de puţin preocupaţi de acest concurs, având în vedere numărul mare de indecişi (44%) şi de voturi albe (7%), însă în rândul celor din cealaltă jumătate, care au avut o opinie, 56% şi-ar dori să vadă Marea Britanie părăsind competiţia, în timp ce 44% vor ca această să rămână, potrivit sondajului online realizat de YouGov pe 8 şi 9 mai, la care au participat 1.650 de persoane.

Clasament EUROVISION 2017. Pe 23 iunie 2016, aproape 52% dintre britanici au votat în favoarea Brexit, adică pentru ieşirea ţării lor din Uniunea Europeană.

Printre cei care vor renunţarea la Eurovision, ce reuneşte de fapt posturi publice de televiziune şi nu ţări, 76% au votat pentru Brexit, iar 78% au peste 65 de ani, precizează YouGov. În tabăra adversă, 65% au votat pentru rămânerea în UE şi 69% dintre ei au vârste cuprinse între 18 şi 24 de ani.

Potrivit sondajului, 22% dintre persoanele chestionate vor urmări concursul care se va desfăşura sâmbătă seară la Kiev. Însă doar 9% dintre ei evocă agrearea muzicii drept motivaţie, 26% declarându-se atraşi de comentariile ironice ale prezentatorului britanic, iar 19% de perspectiva de a se putea amuză de spectacolul ce este deseori ridiculizat pentru kitsch-ul său.

Marea Britanie a câştigat de cinci ori Eurovisionul, de la crearea concursului în 1956, ultima oară în 1997.

Clasament EUROVISION 2017 Alex Florea: Ni se pare că am luat un loc onorabil. Ilinca: Trebuie să ne raportăm la votul publicului

Clasament EUROVISION 2017. Alex Florea a declarat că locul 7 pentru România la Eurovision 2017 este unul "onorabil", la rândul său Ilinca afirmând că votul la care trebuie să se raporteze ei este cel al publicului, care i-a pus în Top 5 al televotului competiției cântecului european, scrie Agerpres.

"Ni se pare că am luat un loc onorabil, ținând cont că am fost printre favoriții publicului — însemnând locul cinci Asta ne bucură foarte tare și pentru noi asta contează. Ni se pare că am luat un loc foarte bun", a declarat Alex Florea.

Clasament EUROVISION 2017. El a remarcat diferența dintre votul juriului și votul publicului, acordate României pentru piesa "Yodel It!".

"Ni se pare un lucru extraordinar din partea publicului. E clar că din partea juriilor am fost trași în jos, iar asta s-a văzut, dar suntem extraordinar de mulțumiți pentru voturile primite din partea publicului, căruia trebuie să îi mulțumim din suflet", a spus el, remarcând votul din diaspora.

Clasament EUROVISION 2017. În ceea ce privește prestația pe scena de la Kiev, sâmbătă, Alex Florea, a apreciat că "a fost cea mai bună ca energie".

"Poate au existat mici falsuri, dar asta nu mai contează. Contează că publicul ne-a apreciat", a punctat el.

La rândul său, Ilinca Băcilă a vorbit despre experiența de două săptămâni la competiția cântecului european.

"'Arată bine tot timpul!' Trebuie să te machiezi tot timpul, că mereu sunt camere — asta am învățat", a spus ea cu umor.

Clasament EUROVISION 2017. Ea a vorbit și despre faptul că această competiție a făcut-o să se maturizeze.

"A fost o experiență foarte frumoasă, dar în același timp foarte grea, foarte dificilă. Cred că în astea două săptămâni m-am maturizat mai mult decât în ultimii doi ani", a spus Ilinca.

De asemenea, și ea a remarcat importanța votului publicului. "Consider că la ce trebuie să ne raportăm este votul publicului, care este majoritar, iar dacă în public am fost Top 5, este incredibil", a punctat Ilinca.

Clasament EUROVISION 2017. Neașteptat! Ce țări au dat cele mai multe puncte României la Eurovision 2017

Alex Florea și Ilinca s-au clasat pe locul 7 la concursul Eurovision de anul acesta. Performanța este una remarcabilă, în condițiile în care în ultimii ani, România era clasată la coada clasamentului.

Punctele au venit într-un mod neașteptat. Juriile de specialitate ne-au clasat jos, iar publicul sus. Vezi câte puncte ne-au dat fiecare țară și cine nu ne-a acordat niciun punct.

Așa cum era de așteptat, Portugalia a câștigat prin tânărul Salvador Sobral, care a impresionat publicul și juriul de specialitate nu doar prin vocea superbă, și și prin povestea sa tristă. Acesta are probleme cardiace și are nevoie de un transplant în perioada următoare.

Clasament EUROVISION 2017. Pe locul 2 s-a clasat bulgarul Kristian Kostov, cu piesa „Beautiful Mess“, un tânăr de doar 16 ani, care a ajuns până în finală la Vocea Rusiei, în echipa lui Dima Bilan – fost câștigător al Eurovisionului. Pe locul 3 s-a clasat Moldova cu melodia „Hey Mamma!“, cântata de Sunstroke Project.

România a ocupat poziția a 7a, fiind foarte mult trasă în jos de punctajul acordat de juriile de specialitate – doar a 14-a performanță. Publicul i-a ridicat mult pe Alex și Ilinca plasându-i în preferințele lor pe locul 5.

Clasament EUROVISION 2017. Punctele primite de România de la juriile de specialitate

Clasament EUROVISION 2017. România a obţinut 58 de puncte:

Moldova – 12

Muntenegru – 10

Irlanda – 8

Grecia – 6

Malta – 5

Macedonia – 4

Bulgaria – 3

Azerbaijan – 3

Albania – 3 Letonia – 3

Olanda – 1

Clasament EUROVISION 2017. Punctele primite de România de la telespectatori

Clasament EUROVISION 2017. Publicul i-a salvat și le-a acordat de 224 de puncte. Doar trei state nu au votat piesa, acestea fiind: Georgia, Macedonia şi Muntenegru. În schimb, Ilinca şi Alex au primit maximul de puncte de la Moldova şi Irlanda şi câte 10 puncte de la Italia, Australia, Norvegia, Franţa, Austria şi Bulgaria, iar cele mai puţine voturi au venit din Grecia.

Moldova – 12

Irlanda – 12

Italia – 10

Australia – 10

Norvegia – 10

Franţa – 10

Austria – 10

Bulgaria – 8

Portugalia – 7

Olanda – 7

Marea Britarnie – 7

Polonia – 7

Israel – 7

Spania – 7

Belgia – 6

Ungaria – 6

Croaţia – 6

Germania – 6

Cehia – 6

Estonia – 6

Malta – 6

San Marino – 6

Islanda – 5

Letonia – 5

Danemarca – 4

Cipru – 4

Albania – 4

Elveţia – 4

Lituania – 4

Serbia – 4

Suedia – 3

Ucraina – 3

Finlanda – 3

Azerbaijan – 2

Belarus – 2

Armenia – 2

Slovenia – 2

Grecia – 1

Clasament Eurovision 2017. La această ediție, voturile juriilor naționale au fost comunicate prin transmisiunile din cele 42 de țări votante, iar punctajul obținut din televot a fost adăugat ulterior, punând în evidență diferențele dintre notele juriului și cele date de public.

Clasament Eurovision 2017: cele mai importante momente din concursul EUROVISION 2017

UPDATE 2.00: Salvador Sobral a cântat alături de sora sa piesa câștigătoare

UPDATE 1.36: Portugalia a câștigat FINALA EUROVISION 2017, prin Salvador Sobral, cu 758 de puncte.

Podiumul Eurovision este completat de Bulgaria — reprezentată de Kristian Kostov, cu "Beautiful Mess" — 615 puncte, și Republica Moldova, reprezentată de Sunstroke Project, cu "Hey Mamma" — 374 puncte.

România a terminat pe locul 7, cu 282 de puncte, mulțumită votului publicului care a ajutat-o să urce masiv în clasament.

Iată piesa câștigătoare, cântată de Salvador Sobral:

UPDATE 1.30: România a urcat momentan pe locul 4 după votul publicului.

UPDATE 1.25: După votul juriului, România se află pe locul 15, podiului rămâne: 1. Portugalia 2. Bulgaria 3. Suedia.

UPDATE 1.15: Votul juriului (care nu s-a terminat încă) pare a fi stabilit acest podium: 1. Portugalia 2. Bulgaria 3. Suedia. România se află undeva în jurul locului 13.

UPDATE 1.00: Republica Moldova a acordat României 12 puncte

UPDATE 00.51: România a primit 10 puncte din Muntenegru, în vreme ce Portugalia își consolidează primul loc, iar Bulgaria se apropie de pe locul 2.

UPDATE 00.48: România a primit primele puncte - 3 din Azerbaidjan, iar Portugalia s-a instalat confortabil pe primul loc.

UPDATE 00.45: STOP VOT! Urmează să aflăm împărțirea voturilor. Se începe cu votul juriului.

UPDATE 00.07: A început votul. Se poate vota prin SMS sau prin aplicația Eurovision, la numerele care au apărut pe ecran.

Evident, nu se poate vota pentru propria țară. Însă așa cum știm, diaspora românească votează masiv pentru România.

De notat: maratonul EUROVISION a intrat deja în ziua de duminică!

UPDATE 00.02: Ultima piesă din această seară este cea a Franței. Alma, cu piesa Requiem.

UPDATE 23 58: A intrat și reprezentantul Bulgariei, foarte tânărul Kristian Kostov, cu piesa Beautiful Mess.

UPDATE 23.54: Cântă reprezentantul Suediei Robin Bengtsson cu piesa I Can't Go On.

UPDATE 23.50: A intrat acum pe scenă tânăra Blanche (are doar 17 ani), din Belgia, cu piesa City Lights.

UPDATE 23.45: Reprezentanții țării gazdă, trup de rock O.Torvald, cântă acum piesa Time.

UPDATE 23.40: A intrat pe scenă reprezentanta Germaniei, Levina, cu piesa Perfect Life.

UPDATE 23.36: Au intrat Ilinca si Alex. Emoții pentru milioane de români. Melodia s-a terminat în aplauzele publicului, iar Alex a sărutat-o pe obraz pe Ilinca.

UPDATE 23: 35. Urmează Cipru: Hovig Gravity

Pe locul 18, urcă pe scena din marea finală EUROVISION Marea Britanie, cu Lucie Jones - Never Give Up On You.

UPDATE 23:25. Norvegia: JOWST - Grab The Moment UPDATE

23.20. Melodia Spaniei, Do It For Your Lover, a început acum. Această ţară este reprezentată la Eurovision 2017 de Manel Navarro.

UPDATE 23:17. Grecia are în acest an o melodie interesantă: This is Love, interprezată de Demy.

UPDATE 23:07. Urmează Australia, cu Isaiah - Don't Come Easy

UPDATE 23:03. Să acultăm melodia Croaţiei: My Friend, interpretată de Jacques Houdek

UPDATE 22:58. A 12-a ţară la Eurovision 2017: Azerbaijan, cu Dihaj - Skeletons.

UPDATE 22:53. Portugalia este altă ţară favorită în 2017, la Eurovision: Salvador Sobral - Amar Pelos Dois.

UPDATE 22:50. A zecea ţară pe scena Eurovision este Danemarca. Haideţi să acultăm Anja - Where I Am.

UPDATE 22: 45. Până acum un cântat 9 ţări la marea finală a Eurovision 2017. Urmează una dintre favoritele competiţiei EUROVISION din 2017 - Italia, cu Occidentali's Karma interprezentă de Francesco Gabbani

Eurovision 2017 câştigători. Conform căutărilor pe Google, reprezentantul Portugaliei, Salvador Sobral, cu piesa „Amar Pelos Dois”, ar urma să câștige concursul din această seară. Miza este mare, în condițiile în care acesta l-a devansat pe reprezentantul Italiei Francesco Gabbani, cu piesa „Occidentali’s Karma”, care s-a aflat pe prima poziție la casele de pariuri până vineri după-amiază.

UPDATE 22: 42. Ungaria participă acum la Eurovision cu Joci - Pápai Origo. Melodia Ungaria este mai neconvenţională, nu se încadrează în stilul deja consacrat al competiţiei EUROVISION.

UPDATE 22: 37. Moldova urcă pe scena EUROVSION 2017. Să ascultăm Sunstroke Project - Hey MammaUPDATE 22: 32. Urmează Olanda cu OG3NE - Lights and Shadows.

UPDATE 22:28. Să ascutăm melodia Armeniei: Artsvik - Fly With Me

UPDATE 22:24. Cel de-al patrulea artist vine din Austria: Nathan Trent, cu melodia Running On Air.

UPDATE 22:21. Cea de-a treia ţara care urmă pe scena Eurovision este Belarus: Naviband - Story of My Life.

UPDATE 22:17. Urmează Polonia, cu melodia Flashlight, interpretată de Kasia Moś.

UPDATE 22:12. Prima melodie care intră în concurs este cea a Israelului: IMRI - I Feel Alive.

UPDATE 22:08. Reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au fost prezentaţi publicului.

UPDATE 22:00. Competiţia muzicală a anului în Europa, EUROVISION 2017, a început. Prima ţara care va intra pe scenă este Israel. Urmăreşte LIVE pe REALITATEA.net EUROVISION-ul 2017! Spectacol impresionat de lumini la începutul concursului muzical EUROVISION 2017. Prezentatorul concursului prezintă ţările şi artiştii în ordinea în care vor intra pe scenă. România este pe locul 20, iar Moldova pe 7.

Clasament Eurovision 2017. Iată care este şi ordinea intrării în concursul Eurovision 2017, din această seară:

1. Israel

2. Polonia

3. Belarus

4. Austria

5. Armenia

6. Olanda

7. Moldova

8. Ungaria

9. Italia

10. Danemarca

11. Portugalia

12. Azerbaidjan

13. Croatia

14. Australia

15. Grecia

16. Spania

17. Norvegia

18. Marea Britanie

19. Cipru

20. Romania

21. Germania

22. Ucraina

23. Belgia

24. Suedia

25. Bulgaria

26. Franta

Clasament Eurovision 2017. Vești bune de la Kiev: reprezentanții noștri au urcat un loc în topul caselor de pariuri, fiind cotați cu șansa a cincea pentru a aduce trofeul Eurovision în țară.

Clasament Eurovision 2017. Eurovision este o competiţie muzicală internaţională anuală, la care participă ţările ce deţin statutul de membru activ în cadrul European Broadcasting Union (EBU), cea mai importantă asociaţie a posturilor publice de televiziune din Europa. Concursul a fost transmis în fiecare an de la inaugurarea sa în 1956 şi este unul dintre cele mai longevive programe de televiziune din lume.

Clasament Eurovision 2017. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs, până în acest an, au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este ”Tornero”, interpretată de Mihai Trăistariu.

Clasament Eurovision 2017. Eurovision 2017 câştigători. CUM POŢI VOTA PENTRU ROMÂNIA LA EUROVISION?

Clasament Eurovision 2017. Publicul din toate țările participante la Eurovision (cu excepția României) poate vota pentru reprezentanții noștri de maxim 20 de ori de pe același număr de telefon.

Clasament Eurovision 2017. Piesa „Yodel it!” a primit 10.377 de voturi de la publicul român în timpul celor 60 de minute alocate televotingului la Selecţia Naţională Eurovision. Melodia, compusă de Mihai Alexandru, pe versurile textierei Alexandra Niculae, a fost desemnată să reprezinte România Eurovision Song Contest, exclusiv de telespectatori.

Clasament Eurovision 2017. România s-a calificat în finala Eurovision 2017, după o prestație foarte bună în semifinala care a avut loc joi, 9 mai. Reprezentanții României, Ilinca și Alex Florea, sper să facă o figură frumoasă și sâmbătă, în condițiile în care la casele de pariuri sunt printre favoriți.

Clasament Eurovision 2017. Cât de sus va „yodeli” România în Finala Eurovision 2017?

Clasament Eurovision 2017. Fanii din străinătate au posibilitatea să voteze #20 pentru Ilinca şi Alex Florea de maxim 20 de ori de pe același număr de telefon, în Marea Finală. România intră în concurs în a doua parte a show-ului, sâmbătă, 13 mai, în direct şi în exclusivitate la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online pe TVR+.

Clasament Eurovision 2017. Sâmbătă seara, în direct şi în exclusivitate la TVR, românii vor afla câstigătorii Finalei Eurovision Song Contest 2017. Începând cu ora 22.00, vom trăi emoţiile celei mai mari competiţii muzicale europene si îi vom susţine pe Ilinca şi Alex Florea, reprezentantii României în concurs, în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online pe TVR+.

Clasament Eurovision 2017. România va intra în Marea Finală în a doua parte a show-ului, de pe poziţia 20.

„Voi da totul pe scenă, pentru ca România să strălucească la Eurovision. Parcă ieri făceam primele repetiţii cu Ilinca pentru Selecţia Naţională, chiar dacă, de atunci şi până astăzi am străbătut, alături de Ilinca, un drum greu, dar frumos, de la Bucureşti până la Kiev. Este un moment unic în cariera oricărui artist şi mă bucur de fiecare clipă petrecută în concurs”, mărturiseşte Alex Florea, înainte de Marea Finală.

Clasament Eurovision 2017. „Îmi doresc să facem un show perfect, pentru ca momentul nostru să rămână în memoria fanilor. Dedic prestaţia noastră din Marea Finală publicului minunat, care ne-a susţinut de-a lungul concursului”, a declarat Ilinca.

Clasament Eurovision 2017. Punctajele cumulate – acordate de juriu și de telespectatorii din țară -, vor fi dezvăluite în ordine alfabetică de reprezentanţii celor 42 de ţări înscrise la actuala ediţie a Eurovision – punctele României vor fi anunţate de vedeta TVR Sonia Argint Ionescu.

Clasament Eurovision 2017. Finala Eurovision va fi comentată din studio, pentru telespectatorii TVR, de Liana Stanciu şi Radu Andrei Tudor.

Clasament Eurovision 2017. Ilinca şi Alex Florea, printre favoritii Finalei

Clasament Eurovision 2017. Ilinca şi Alex Florea formeaza cel mai îndrăgit duo de la Eurovision 2017, conform unui sondaj wiwibloggs.com. Perechea din România ce a dus yodel-ul la Eurovision a obţinut mai multe voturi decât echipa Estoniei, care s-a clasat pe locul al doilea. Chimia dintre Ilinca şi Alex se traduce bine pe scenă, cei doi reuşind să aducă în faţa publicului o expozie de energie.

România are o cotă bună şi la casele de pariuri, unde melodia „Yodel It!” se află pe a șaptea pozitie, după Portugalia, Italia, Bulgaria, Belgia, Suedia şi Marea Britanie.

Clasament Eurovision 2017. În preziua Finalei, reprezentanții celor 26 de tări calificate in ultimul act al concursului au sustinut spectacolul pentru juriu. La fel ca show-urile care au precedat semifinalele pentru public, recitalul nu a fost transmis în direct. Spectacolul va contribui, însă, la fel de mult, în calculele clasamentului final, deoarece a fost votat de juriile de specialitate din cele 42 de țări. Votul lor contează în proporție de 50%, la fel ca cel al publicului.

Clasament Eurovision 2017. „Am avut emoţii si pentru această seară, când am susţinut spectacolul în faţa juriului. Suntem convinşi că ne vom clasa pe un loc bun şi am încredere în vocea mea, pentru că am avut ocazia să mă antrenez aici în fiecare zi, cu profesoara Cristina Manoliu”, a dezvaluit Ilinca la finalul show-ului. „Am reusit, din nou, să facem un show impecabil, iar acest lucru ne dă încredere înaintea celui mai important moment al concursului”, a punctat Alex, în culisele scenei de la Kiev.

Clasament Eurovision 2017. Marele favorit la casele de pariuri era ieri reprezentantul Italiei, Francesco Gabbani, care a impresionat cu piesa "Occidentali's Karma", notează mirror.co.uk. Însă portughezul Salvador Sobral l-ar fi depăşit la limită, potrivit wiwibloggs.com. Lupta este aşadar una foarte strânsă.

Cântecul lui Gabbani a devenit deja un hit în Italia şi a atins 50 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Clasament Eurovision 2017. "Ce mă face să mă simt cel mai mândru este faptul că-mi pot reprezenta ţara în faţa Europei", a declarat Gabbani. Cred total în calitatea "Made in Italy" şi voi face tot posibilul să fiu un valoros ambasador al ţării mele", a adăugat concurentul.

Clasament Eurovision 2017. Acuzaţii de plagiat

Acuzații de plagiat pentru piesa României de la Eurovision. Conform unei echipe de vloggeri din Rusia, melodia ,,Yodel It", interpretată de Ilinca şi Alex Florea, seamănă cu piesa ,,Hall of Fame", cântată de o trupă irlandeză. Finala Eurovision în care s-a calificat şi echipa României are loc în această seară la Kiev.

Clasament Eurovision 2017. O echipă de vloggeri din Rusia a alcătuit un top cu şapte piese înscrise în competiţia Eurovision care sunt catalogate drept plagiate, se arată pe click.ro. În acest top se află și melodia ,,Yodel It" interpretată de Ilinca şi Alex Florea. Ruşii susţin că seamănă cu piesa ,,Hall of Fame", cântată de cei de The Script, în colaborare cu Will.I.am.

Clasament Eurovision 2017. Cu toate acestea, cei doi români şi-au propus să aducă trofeul Eurovision acasă. În urma primei semifinale a Eurovision s-au calificat în ultima etapă a competiţiei alte zece ţări: Moldova, Azerbaidjan, Grecia, Suedia, Portugalia, Polonia, Armenia, Australia, Cipru şi Belgia. Pe lângă acestea, Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia sunt calificate, alături de ţara gazdă, Ucraina, direct în finală.

Clasament Eurovision 2017. Ilinca şi Alex Florea vor cânta în Marea Finală Eurovision Song Contest! Reprezentanţii României au trecut cu bine de semifinala din aceasta seară,transmisă în direct la TVR 1, TVR HD, TVRi şi online pe www.tvrplus.ro.

Clasament Eurovision 2017. „Ce a fost mai uşor a trecut. Greul abia acum începe, căci presiunea finalei şi sprijinul fanilor ne obligă să facem o figură frumoasă în Marea Finală”, sunt cuvintele lui Alex Florea, după anunţarea rezultatelor semifinalei. „Mă simt extraordinar. Am reuşit să ne calificăm în Finală, unde vom fi câştigători, indiferent de locul pe care ne vom clasa. Important este să cântăm cel puţin la fel de bine cum am făcut-o în această seară, pentru a nu-i dezamăgi pe cei care ne-au susţinut pe parcursul acestei călătorii minunate”, a declarat Ilinca la finalul spectacolului.

Clasament Eurovision 2017. Finaliştii Eurovision 2017

In aceasta seară, artişti din 10 ţări, din totalul celor 18 participante la a doua semifinală, s-au calificat pentru Finala din 13 mai. Alături de Ilinca şi Alex Florea, în Marea Finală vor merge reprezentanţii Bulgariei, Croatiei, Ungariei, Danemarcei, Norvegiei, Olandei, Austriei, Israel şi Belarus, dar şi cei ai Suediei, Australiei, Belgiei, Azerbaidjanului, Portugaliei, Greciei, Moldovei, Cipru, Armeniei si Poloniei, calificaţi după semifinala din 9 mai. Ţările „Big Five” – Italia, Marea Britanie, Spania, Franţa, Germania – şi ţara gazdă, Ucraina, sunt direct calificate în ultima fază a concursului.

Clasament Eurovision 2017. Ca şi cele două semifinale, Finala Eurovision 2017 va fi transmisă în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online, pe TVR+, sâmbătă, 13 mai, începând cu ora 22.00.

Clasament Eurovision 2017. La conferinţa de presă ce a urmat anunţării finaliştilor, artiştii au tras la sorţi şi ordinea de intrare în concurs. Astfel, România va intra în cea de-a doua parte a Finalei, iar producatorii show-ului au stabilit ordinea de intrare in concurs – Ilinca şi Alex Florea vor intra de pe pozitia 20.

În această seară, pentru Ilinca şi Alex Florea au votat fanii din cele 18 ţări repartizate în a doua semifinală (cu excepţia celor care locuiesc în România) – Serbia, Austria, Macedonia, Malta, Olanda, Ungaria, Danemarca, Irlanda, San Marino, Croaţia, Norvegia, Elveţia, Belarus, Bulgaria, Lituania, Estonia si Israel – şi cei din Ucraina, Franţa şi Germania, ţări calificate direct în Finala din 13 mai.

Clasament Eurovision 2017. Cum se votează la EUROVISION 2017

Clasament Eurovision 2017. Votarea la Eurovision Song Contest s-a transformat radical. În trecut, rezultatele juriilor de specialitate și ale telespectatorilor au fost prezentate ca fiind un rezultat „combinat”, fiecare având pondere de 50% din scorul final. Începând de anul acesta, juriile de specialitate și telespectatorii care votează din fiecare țară vor acorda fiecare un set de puncte de 1 la 8, 10 și 12. Asta va însemna că și primele 10 țări din top vor primi puncte și de la juriu, dar și de la televot aducând un plus de „spectacol” sutelor de milioane de telespectatori din Europa și nu numai.

Clasament Eurovision 2017. Cum funcționează votul la Eurovision 2017?

Clasament Eurovision 2017. După ce telespectatorii au votat prin telefon, SMS sau folosind aplicația oficială, fiecare purtător de cuvânt național din cele 43 de țări participante va fi chemat să prezinte punctajele juriului lor specializat. După prezentarea punctajului primit de la juriu, punctele din televot ale fiecărei țări participante vor fi combinate, și va fi realizat un punctaj pentru fiecare piesă. Aceste rezultate vor fi anunțate de gazdă, începând cu țara care a obținut cel mai mic punctaj de la public și terminând cu țara care a obținut cel mai mare număr de puncte, construindu-se astfel drumul spre un punct culminant garantat așteptat cu emoție de telespectatori.

Pentru cei care doresc să afle cum a votat țara lor vor fi disponibile după show pe eurovision.tv punctajele din televot și cele ale juriului pentru fiecare țară participantă.