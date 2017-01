Circulația tramvaielor de pe linia 41, blocată miercuri dimineață

Circulația tramvaielor de pe linia 41 a fost blocată miercuri dimineață în jurul orei 7:00, timp de 25 de minute, din cauza unei tramvai defect în zona stadionului Ghencea, a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al Regiei Autonome de Transport București (RATB), Constantin Tobescu. UPDATE: Ulterior, în jurul orei 8, circulația s-a blocat iarăși.

UPDATE: Circulația pe linia tramvaiului 41 s-a blocat iarăși în jurul orei 8.00. Mai multe tramvaie se află acum în șir pe linie, iar oamenii au coborât și merg pe jos.

"Toți lucrătorii sunt în stradă"

"S-a reluat circulația în jurul orei 7:25 și avem capacitatea necesară pentru a prelua fluxurile de călători. Am suplimentat numărul mijloacelor de transport, dar avem și un plus de capacitate pentru că elevii nu merg încă la școală. La această oră se circulă cu toate mijloacele de transport, dar în condiții de iarnă. Toți lucrătorii sunt în stradă pentru a asigura monitorizare și a acționa în zona refugiilor. Singurele probleme pe care le avem sunt în zona liniilor deviate de tramvai 32 și 23 din Piața Coșbuc. Aici am introdus și o linie navetă de autobuze pe zona Depoul Alexandriei și Piața Chirigiu", a precizat Tobescu.