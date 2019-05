Circulația în zona stațiilor de metrou din Drumul Taberei se redeschide, cu o întârziere de 4 ANI / Foto: Asociatia Metrou Usor

Metrorex anunta ca, incepand cu data de 30 mai, va incepe sa redeschida, in etape, circulatia rutiera in zona a patru statii de metrou de pe Magistrala 5.

Constructia primei jumatati a Magistralei 5 de metrou a presupus, pe langa santierele deschise in subteran, o multime de lucrari de suprafata, pentru constructia cailor de acces in statii, scrie ziare.com.



Aceste lucrari de suprafata au inceput in anii 2011-2012 si au trenat. Pentru bucurestenii care locuiesc in zona viitoarelor statii de metrou, santierele au reprezentat, in permanenta, surse de disconfort si de nemultumire.







Iata, potrivit unui raspuns formulat de Metreorex SA la solicitarea Asociatiei Metrou Usor, care vor fi primele santiere de statii care vor fi finalizate, permitand normalizarea traficului rutier:



30 mai - Statia Eroilor (Bd. Eroii Sanitari)

31 mai - Statia Brancusi

28 iunie - Stratia Raul Doamnei

28 iunie - Statia Favorit



Potrivit Metrorex, termenele de deschidere a circulatiei se bazeaza pe estimarile constructorului (o asociere codusa de societatea Astaldi - n.red.) . Cu alte cuvinte, exista si posibilitatea unor noi intarzieri.