Circ în PSD înainte de Congres. Florin Iordache îi răspunde lui Cătălin Rădulescu

Deputatul PSD Florin Iordache a reacţionat după ce "deputatul mitralieră" Cătălin Rădulescu l-a atacat dur şi l-a făcut "habarnist".

Deputatul PSD Florin Iordache a declarat, joi, în contextul în care a fost acuzat de deputatul PSD Cătălin Rădulescu că nu este capabil să îşi coordoneze comisia parlamentară, dar face declaraţii publice, că îi urează succes, afirmând că nu are "nicio treabă cu candidaturile".

"Nu am nicio treabă cu candidaturile. Sunt nişte reguli. Nu mă interesează cine candidează. Cine vrea să candideze potrivit prevederilor statutare şi normelor stabilite, să candideze. Îi urez succes", a declarat Florin Iordache, pentru Mediafax.

Cătălin Rădulescu, deputat PSD, a avut joi o reacţie dură la adresa colegilor săi, Florin Iordache şi Claudiu Manda, chiar în faţa sediului PSD, după ce Iordache l-a criticat la Realitatea TV pe Rădulescu, spunand ca “decat sa planga in emisiuni sau pe la colturi, sa-si depuna candidaturile si sa vada daca sunt alesi”.

Deputatul Cătălin Rădulescu a declarat joi că şi-a depus candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte al partidului, deşi nu are susţinerea organizaţiei, acuzându-şi colegii Florin Iordache şi Claudiu Manda că nu sunt capabili să îşi coordoneze comisiile parlamentare, dar fac declaraţii publice.

"Mi-am depus candidatura fără susţinerea organizaţiei. Nu am comentat până acum cât de buni sau nebuni sunt, dar colegii din Oltenia sa se abţină- Manda şi Iordache. Florin Iordache să vadă de comisia lui şi să nu mai facă pe deşteptul să ne dea exemple ce bun jurist este. Am contestat modul de alegere în Congres. Dacă aceşti doi domni deştepti, cum se cred dânşii, şi care nu au dovedit că şi-au făcut treaba măcar în comisiile pe care le conduc, niciunul dintre ei. Fac referire şi stiu mai bine că nu am avut susţinere, pentru că cerinţa a fost că se dă susţinere pentru o singură persoană, deci noi nici nu am intrat în votul organizaţiei. Domnii aceştia, care sunt habarnişti, ar trebui să ştie, să nu mintă în faţa televiziunilor", a declarat joi, Cătălin Rădulescu.

"Votul de sâmbătă mi se pare că nu îşi are rostul. Trebuia să rămânem cu funcţiile până la congresul la termen şi să organizăm atunci pentru toate funcţiile. Nu veţi avea mari surprize. Probabil va fi omul şi locul. Unii s-au îmbolnăvit noaptea, au răcit a doua zi, nu au mai vrut să candideze.M-aş bucura să candideze Nicu Bănicioiu", a mai spus Rădulescu.

Parlamentarul susţine că unii s-au retras tocmai pentru că şansele erau zero după actuala formulă de alegere.

"Case closed. Trebuia ca toată lumea să candideze. Mâine se vor discuta toate candidaturile şi se va face o listă cu toţi cei care candidează. Unii şi-au depus candidaturile şi apoi au răcit şi nu pot vorbi răciţi la congres. M-am mirat de faptul că s-au înscris şi apoi s-au îmbolnăvit", a spus Rădulescu.