Ciorbea, nervos, întrebat de atribuții: "Tu nu auzi că am delegat, taci din gură odată!"

Reacție nervoasă a Avocatului Poporului, Victor Ciorbea, întrebat de jurnaliștii Digi24.ro de ce nu a delegat atribuțiile pentru contestarea la CCR a OUG 92 privind legile justiției. Anterior, deputații USR au comunicat că acesta a plecat în concediu fără să-și delege atribuțiile.

Acuzat în spațiul public că a plecat în concediu cu o zi înainte de intrarea în vigoare a ordonanțe de urgență pe legile justiției și tocmai în ziua în care Opoziția a anunțat că va cere Avocatului Poporului să atace actul normativ la CCR, Victor Ciorbea a evitat un dialog deschis cu reporterii Digi24.ro, pretextând că se află în avion și că nu mai poate vorbi timp de zece ore.



Totuși, în timpul scurt în care a stat la discuții, Ciorbea a anunțat că „vi se dă un comunicat” de presă.



La momentul redactării nu era clar ce va cuprinde acest comunicat în condițiile în care Victor Ciorbea nu a dorit să primească prea multe întrebări, s-a arătat iritat de subiectul convorbirii și a vorbit în permanență peste interlocutor.



Am reușit totuși să-i adresăm întrebarea: De ce nu ați delegat atribuțiile pentru atacarea ordonanței de urgență 92 la CCR?



„Tu nu auzi că am delegat?! Am delegat, taci din gură odată!”, a fost răspunsul Avocatului Poporului.