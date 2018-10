Cioloş e nervos că încă nu are partidul înregistrat

Cioloș îi cere demisia lui Dăncilă după incidentele din 10 august

Preşedintele fondator al Mişcării România Împreună, Dacian Cioloş, a declarat la Suceava, miercuri, că este în grafic cu organizarea structurilor viitorului partid ce se va înfiinţa pe platforma mişcării pe care a constituit-o, în ciuda faptului că se ''trenează'' înregistrarea formaţiunii la tribunal, şi este sigur că va câştiga alegerile.

''Am început deja să pregătim organizarea partidului în teritoriu, avem deja coordonatori regionali, câte 3-5-6 coordonatori regionali care au deja şi lucrează cu grupuri de iniţiativă la nivel judeţean. (...) Noi nu pornim de la zero, (...) avem peste 50.000 de oameni înregistraţi pe o platformă de internet, dintre care mai mult de jumătate vor să se înscrie în partid. (...) Avem deja discuţii cu mulţi dintre ei care vor să se implice activ şi începem să organizăm structurile în teritoriu. (...) Îmi pun deja probleme de ce durează aşa de mult (n.r.- înregistrarea partidului la tribunal). Au fost deja două partide care au fost înregistrate la tribunal. La noi încă trenează. nu ştiu cine s-o fi temând de înregistrarea partidului nostru. (...) Vreau să-i asigur pe români că vom avea partidul politic la timp, că vom fi organizaţi la timp şi că vom câştiga alegerile'', a spus Cioloş.

El nu a exclus o eventuală candidatură a sa la europarlamentare, considerând că este pregătit, şi a subliniat că selecţia celor de pe liste se va face după stabilirea strategiei pentru scrutinul de la PE.

''Eu personal sunt gata să candidez pentru orice mandat în următoarele alegeri în următorii doi ani de zile, inclusiv pentru europarlamentare. O să decidem lucrul ăsta în partid, care e strategia pentru europarlamentare şi în ce direcţie trebuie să ne ducem cu selecţia candidaţilor, dar nu exclud deloc nici varianta asta. (...) Indiferent dacă voi candida eu sau altcineva, pot să vă asigur că pe listele partidului nostru veţi găsi oameni competenţi, oameni care se vor duce la Bruxelles, dacă le veţi da mandatul ăsta, pe nişte obiective foarte precise. (...) Vrem să abordăm în mod integrat toate cele patru alegeri, europarlamentare, prezidenţiale, locale şi parlamentare. În programul nostru politic veţi găsi măsuri care au nevoie de susţinere în toate cele patru grupuri de instituţii, şi în Parlamentul European şi de către preşedintele României - reforma constituţională, de exemplu, are nevoie de o susţinere a viitorului preşedinte al României, şi de către autorităţile locale pentru o serie de programe de dezvoltare locală sau regională şi, evident, avem nevoie de o majoritate în Parlament cât mai largă. (...) Ne vom folosi resursele umane pe care le avem în partid cât mai bine, inclusiv eu'', a spus Cioloş.