Cioloș, un pericol pentru Iohannis. Tăriceanu, un pericol pentru PSD.Când va pica Dragnea?

Dragnea: Eu aş vrea să-l suspendăm pe Iohannis

Intr-un interviu acordat Ziare.com, Alexandru Gussi a apreciat ca Liviu Dragnea va deveni inutil probabil, pentru coalitia antijustitie din spatele sau, cand o forma limitata de amnistie va deveni ireversibila. Dar alternativa la PSD nu prea exista, deci tot ce putem este sa asteptam un alt guvernPSD, ceea ce nu ar garanta o schimbare de orientare politica semnificativa.

Alexandru Gussi s-a referit si la presedintele Klaus Iohanniscare e "din motive sistemice in acelasi timp co-responsabil pentru ceea ce se intampla, e politic marginalizat si se auto-marginalizeaza".



In opinia lui Alexandru Gussi, "grosul nadufului civic anti-PSD" nu se va descarca la europarlamentare, ci la prezidentialele care se anunta complicate:



"Dezamagirea fata de Iohannis nu se vede acum, cand e vazut ca o contra-pondere la Dragnea. (...) Ciolos este un pericol pentru actualul presedinte. Totusi, trebuie observat ca Ciolos e si el un non-lider, a fost totdeauna si pare ca vrea sa ramana omul conjuncturilor.



O parte din electoratul USL se indeparteaza de PSD. Daca mecanismul continua, Tariceanu devine principalul pericol pentru PSD. (...) Dragnea are nevoie de iluzia ca poate deveni candidatul partidului la prezidentiale".

