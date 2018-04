Cioloș: Cei responsabili de criza imunoglobulinei trebuie să răspundă politic

Dacian Cioloș a declarat la Realitatea TV că cei responsabili de criza actuală a imunoglobulinei trebuie să răspundă politic.

"Eu cred în primul rând că trebuie să răspundă politic, dacă trebuie să răspundă penal sau nu, e treaba justiţiei, a procurorilor. Dar eu cred că e important ca ipocrizia să fie recunoscută şi identificată cât mai uşor şi cât mai rapid de români şi să nu mai înghiţim pilulele astea populiste atât de uşor", a spus Cioloş la Realitatea TV.

Cioloș a spus că în timpul mandatului său a adoptat o hotărâre de guvern referitoare la o listă de medicamente esenţiale recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS).

"Ţineţi minte că am spus atunci, chiar după ce noi am adoptat acea hotărâre de guvern, 800 parcă din 2016, în care am adoptat o listă cu medicamente esenţiale şi nu decise de noi, ci recomandate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, adică medicamente care sunt esenţiale pentru orice sistem de sănătate din lume şi care trebuie să fie în permanenţă prezente în farmacii şi pentru acele medicamente, ca să ne asigurăm că ele nu dispar de pe piaţă, am căutat un sistem de calculare a preţului care să găsească un echilibru între un preţ cât mai mic pentru pacient şi un preţ suficient şi acceptabil pentru cel care trebuie să pună pe piaţă medicamentul respectiv. Şi am fost acuzaţi atunci că nu vrem să ieftinim şi mai mult că ei ne-au spus că lasă, că o să ajungem noi la putere şi o să ieftinim şi mai mult medicamentele şi uite că au ieftinit şi mai mult medicamentele pentru că au anulat acea hotărâre de guvern şi acele medicamente au dispărut. E ca în bancul acela cu măgarul pe care ţăranul îl învăţa să mănânce cât mai puţin şi după câteva zile după ce l-a învăţat să nu mai mănânce deloc a murit măgarul respectiv. Cam aşa este şi aici", a spus Cioloș.