Cioloș: Am avut mai multe discuții telefonice cu Grindeanu. Vom mai avea una detaliată, aşezată

Cioloș: Am avut mai multe discuții telefonice cu Grindeanu. Vom avea o discuție detaliată

Prim-ministrul Dacian Cioloș a declarat, miercuri, că a discutat de mai multe ori la telefon cu premierul desemnat, Sorin Grindeanu, și că vor avea "o discuție mai așezată și mai detaliată" în cursul zilei de joi.

"Eu am avut mai multe discuții telefonice în aceste zile cu domnul prim-ministru desemnat, inclusiv astăzi. Am înțeles că dânsul va veni, după depunerea jurământului de la Cotroceni, la Palatul Victoria și intenționează să aibă chiar o ședință de guvern. O să-l aștept când va veni în seara asta la Palatul Victoria, însă am convenit să avem o discuție mai așezată și mai detaliată în cursul zilei de mâine", a spus Cioloș, într-o conferință de bilanț, la Palatul Victoria.



El a precizat că își dorește ca noul Guvern să continue anumite programe și acțiuni ale actualului Executiv, scrie agerpres.ro.



"Ce o să-i spun o să-i spun dânsului direct. Ceea ce am avut de spus public am spus-o deja, inclusiv legat de așteptări, să continue anumite programe, să continue anumite acțiuni, care din punctul nostru de vedere sunt benefice, dar, sigur, fiecare guvern, cu programul lui de guvernare", a spus Cioloș, fiind întrebat ce o să-i spună noului premier.