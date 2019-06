Ciolacu: "O susțin pe doamna Dăncilă"

Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a vorbit despre congresul PSD de sâmbătă, atunci când partidul de guvernământ își va alege conducerea.

"Nu am hotarat inca pe cine sustine Buzaul. Vedem in Congres cine vine cu programul politic cel mai bun. La presedintia partidului o sustin pe doamna Viorica Dancila. In rest, sa vedem cine ne va convinge cu programul politic", a explicat Marcel Ciolacu.

La Congresul extraordinar de mâine urmează să fie aleși preşedintele, preşedintele executiv şi secretarul general.

În cursa pentru prima funcție în partid s-au înscris, pe lângă Viorica Dăncilă, Şerban Nicolae, Liviu Pleşoianu, Ecaterina Andronescu, Ilie Rotaru şi Cătălin Stochiţă.

La postul de preşedinte executiv candidează Daniel Suciu, Daniel Florea, Eugen Teodorovici şi Sorin Bota.

Pentru secretar general se luptă Mihai Fifor, Codrin Ştefănescu, Gabriel Petrea, Rodica Nassar, Marius Dunca şi Felix Stroe.