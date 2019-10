Ciolacu anunță pierderea majorității. Mihai Fifor îl contrazice!

Liderul Camerei Deputaților, social - democratul Marcel Ciolacu a anunțat că PSD a pierdut majoritatea. Senatorul PSD Mihai Fifor a declarat că partidul nu și-a pierdut majoritatea în Parlament, miercuri fiind doar o problemă de prezență în sală, în contextul în care au fost 26 de social-democrați absenți. Mai rămâne să vină celebrul cetățean turmentata al lui Caragiale, cu la fel de celebra: "Eu cu cine votez?"

E confuzie totală în PSD după ce ordinea de zi a ședinței în care trebuia să fie citită moțiunea de cenzură la adresa Guvernului Dăncilă a picat la vot. Liderul Camerei Deputaților, social - democratul Marcel Ciolacu a anunțat că PSD a pierdut majoritatea.

„Vom vedea la moțiune. Matematic PSD, în acest moment, nu are majoritate. Vom vedea dacă opoziția va avea voturile majoritare de 233 ca să cadă Guvernul”, a conchis Ciolacu. Acesta este însă contrazis de vicepremierul Mihai Fifor.

Senatorul PSD Mihai Fifor a declarat că partidul nu și-a pierdut majoritatea în Parlament, miercuri fiind doar o problemă de prezență în sală, în contextul în care au fost 26 de social-democrați absenți.

„Eu vreau să văd prezența, lista de prezenți. E foarte posibil să nu fi fost toți colegii în sală. Asta nu înseamnă că nu mai avem majoritate. De ce să își dea premierul demisia? Dar de unde știți că nu mai are majoritate? Haideți să vedem câți absenți am avut. Nu am avut toți oamenii prezenți în sală, sau am avut oamenii, dar nu au avut cartelele la ei. Eu vorbesc despre ce am avut azi în plenul reunit. Nici 194 nu reprezintă nici pe departe 233 cât au nevoie să treacă moțiunea. Vă spun că avem majoritate și nu va trece moțiunea. E foarte posibil să nu fi avut cartele de vot la dânșii”, a afirmat Mihai Fifor, miercuri, după votul respingerii ordinii de zi a plenului reunit, conform Mediafax.

„Eu știu că avem undeva 204 de parlamentari. Nu vă faceți probleme. Noi ne dorim ca această moțiune să fie supusă votului, pentru că dorim odată să închidem bâllciul acesta. Am văzut că nu se dorește nici pe departe lucrul acesta. Am văzut că PNL nu lucrează sâmbăta, nici Pro România”, a completat Fifor.

Acesta a adăugat că PSD nu își face probleme la moțiunea de cenzură, precizând că social-democrații vor să fie votată mai repede moțiunea.

„Vor veni la vot în momentul în care trebuie. Da se activează printr-o cartelă care de obicei stă la grup. PSD nu își face probleme pentru această moțiune. Tot ce dorim e ca acești colegi ai noștri să supună moțiunea la vot. Noi ne doream ca sâmbătă să închidem și să continuă normal activitatea Parlamentului. Nu e nici prima, nici ultima dată, când unii colegi nu reușesc să voteze cum trebuie. Pur și simplu greșesc. Noi am vrut să vedem prezența la vot. Cu acești 26 de absenți o să discutăm și o să vedem când avem nevoie. Noi am cerut să venim cât mai repede cu această moțiune, pentru că suntem oameni responsabili. Eu înțeleg că PNL nu dorește să guverneze”, a conchis Fifor.

Președintele Camerei Deputaților Marcel Ciolacu a declarat că toate partidele politice parlamentare au convenit ca moțiunea să fie citită joi, în plenul reunit al Parlamentului, și să fie dezbătută și votată joia viitoare. Decizia va fi luată la în Birourile permanente reunite.

Moțiunea de cenzură nu a mai fost citită în plenul reunit de miercuri, după ce ordinea de zi a ședinței a fost respinsă. Ordinea de zi a ședinței a fost respinsă cu 194 împotrivă, 181 pentru, o abținere, iar trei nu au votat.

Întrebat dacă într-adevăra PSD a pierdut majoritatea în Parlament, Marcel Ciolacu a reiterat că din punct de vedere matematic, da, însă rămâne de văzut la moțiune, dacă opoziția va strânge cele 233 de voturi necesare adoptării.