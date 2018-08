Cine sunt milionarii penali din spatele lui Giuliani

Nimic nu este întâmplător atunci când e vorba de lobby şi de politică pe bani mulţi. Cu atât mai puţin, când citim o scrisoare venită din partea unui apropiat al preşedintelui american Donald Trump. Legăturile lui Rudolph Giuliani cu România sunt un pic mai strânse decât o simplă misivă despre justeţea actului juridic în diverse cazuri de corupţie. Căci exact corupţia este cheia în care trebuie să citim scrisoarea lui Rudy Giuliani către Klaus Iohannis.

Pentru a înţelege puţin ce ne spune fostul primar şi procuror federal al New York-ului trebuie să mergem în urmă cu cinci zile când Louis Freeh, fost director FBI între 1993 şi 2001, acordă un interviu revistei Forbes. Freeh spunea atunci că pentru România sunt necesare o serie de măsuri pentru restabilirea statului de drept, că „lupta anticorupţie a condus la erodarea drepturilor civile şi a libertăţii de exprimare” şi că protocoalele semnate între SRI şi instituţiile statului constituie un acord pentru destabilizarea României.

Fostul oficial american enumeră şi cinci măsuri care ar trebui să ajute la dezvăluirea protocoalelor mai sus menţionate. Poate numele lui Freeh nu vă spune prea multe dar relaţia cu ţara noastră priveşte tocmai legăturile cu justiţia şi câţiva clienţi care au bătut holurile tribunalelor româneşti. După ce a renunţat la cariera în FBI, Freeh a devenit un avocat de succes. Trei dintre dosarele sale din ultimii ani au legătură cu România: Benny Steinmetz, miliardarul israelian implicat în dosarul „Ferma Băneasa”, Alexander Adamescu, acuzat de dare de mită şi Puiu Popoviciu, vinovat de complicitate la abuz în serviciu şi dare de mită. Pe Steinmetz, Louis Freeh l-a apărat în 2015 într-un caz de de mituire a guvernului african din Guinea, în privința minei de fier din Simandou. Omul de afaceri cumpărat-o pe nimic, și a vândut-o brazilienilor de la companiea Vale pentru 2,5 miliarde de dolari. Cel mai probabil, Steinmetz i l-a recomandat pe avocatul american lui Puiu Popoviciu.

Popoviciu a fost totuşi condamnat în august 2017 la 7 ani de închisoare, moment în care Freeh acuza că sentința prin care clientul său a fost condamnat la șapte ani de închisoare „nu este susținută de fapte și de lege” și ar fi marcată de „numeroase deficiențe legale”. Puiu Popoviciu a fost de negăsit după pronunțarea sentinței, dar a fost reținut la Londra, câteva zile mat târziu. Poliția londoneză l-a eliberat pe omul de afaceri după ce a plătit o cauțiune de 200.000 de lire sterline.

Ajungem acum la Rudi Giuliani. Freeh şi Giuliani se cunosc de ani de zile, primul a fost adjunctul lui Giuliani când aceste era procuror federal pentru districtul New York, iar Giuliani a sprijinit ferm numirea lui Freeh la şefia FBI. În 2007, când fostul primar al New York-ului a decis să candideze la preşedinţia SUA, Freeh i-a fost susţinător înfocat. Cei doi au rămas colaboratori apropiaţi şi atunci când au decis că afacerile private sunt mult mai bănoase decât munca pentru guvernul american.

Poate ar trebui să amintim aici şi faptul că Puiu Popoviciu a deţinut trei apartamente de lux la New York chiar în timp ce averea sa din România se afla sub sechestrul autorităților. Rise Project scria în 2014 că cele trei apartamente, cumpărate în urmă cu 10 ani, se găsesc la etajul 44 al unui zgârie-nori, Olympic Tower, în inima cartierului Manhattan, la intersecția dintre Fifth Avenue și 51st Street. Valoarea totală a acestora se ridica la aproximativ 8 milioane de dolari. Dar haideţi să încheiem cu cuvintele lui Rudy Giuliani, cel atât de îngrijorat de soarta justiţiei din România:

"Când spui “ar trebui să depună mărturie pentru că va declara adevărul şi nu trebuie să se îngrijoreze” este o naivitate. Este varianta de adevăr a cuiva, nu adevărul".