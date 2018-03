Cine sunt cele mai frumoase femei ale zodiacului. Ce native au bărbaţii la picioare

Fiecare femeie este frumoasă în felul ei, dar zodia în care se naşte, influenţează felul de a fi al ficărei femei, astfel că unele sunt mult mai atractive, fără să facă nimic deosebit.

Din punct de vedere zodiacal, trei zodii de femei sunt în stare să sucească minţile unui bărbat, extrem de usor.

Săgetător



Femeia din zodia Săgetător e plină de viață și are un corp de invidiat. Nu face nimic pentru asta, ci așa a fost înzestrată de la Mamă Natură. N-are nevoie de prea mult machiaj că să arate perfect. Are picioare lungi, sâni plini și pielea albă. E mereu pozitivă și cu zâmbetul pe buze, ceea ce îi adaugă un plus de farmec.



Fecioară



Fecioară e o studioasă, mereu preocupată de câte ceva și tocmai asta îi da o alura de profă sexy. E o vorbăreață, dar atunci când deshide gura nu spune niciodată prostii. Calitățile sale fizice sunt nenumărate, având o alura de fotomodel. Are ochi mari, păr bogat, degete lungi și o atitudine fermă, ceea ce o face extrem de atrăgătoare în ochii bărbaților.



Pești



Femeia Pești este delicată, frumoasă, feminină. Are un farmec care nu poate trece neobservat. Are trăsături fine, angelice, care cuceresc bărbații de la prima vedere. Nu are o frumusețe comună, tocmai de aceea îți rămâne întipărită în minte pentru totdeauna.