Cine sunt asistaţii social făcuţi celebri de poştăriţa din Dâmboviţa: "Vine ameţeala când muncesc!" / Foto: adevarul.ro

Poştăriţa care împarte corespondenţa în comuna dâmboviţeană Conteţeşti a devenit celebră după ce a făcut un live pe Facebook în care îi certa pe asistaţii social că nu ies la deszăpezit.

Ioana Cristea este poştăriţă de 16 ani în comuna Conţeşti. Femeia spune că marţi, 1 martie, pe un ger de crăpau pietrele, zeci de asistaţi au agasat-o cu apeluri telefonice, interesându-se de ce întârzie plata ajutoarelor sociale. Văzând că nici măcar nu are cum să se deplaseze pe trotuare din cauza zăpezii, femeia a filmat un mesaj către toţi asistaţii care stăteau la căldură, în timp ce ea alerga prin viscol.

"Nu mai sunaţi în disperare! Ajutoarele sociale pentru puturoşi nu sunt. Ieşiţi afară la zăpadă, că nu se poate circula. Vă aduc plicuri de azi dimineaţă şi sunaţi în disperare după ajutorul social. Nu se dă! Vineri, luni. Nu mai sunaţi că m-aţi disperat. Ieşiţi şi faceţi pârtie la porţi, că nu pot să vă pun plicurile", a fost mesajul poştăriţei.



Vineri dimineaţa, la ora 10.00, reporterii „Adevărul“ i-au găsit pe bărbaţii care primesc ajutoare la birtul din sat. Aveau deja "la activ" câteva beri consumate.



"Ne descurcăm greu fără bani. Au întârziat banii. Nu ne-au dat nimic. Mie mi-au tăiat ajutorul de câteva ori. Nu ştiu de ce, că de muncit am muncit", spune un asistat.



De cealaltă parte, femeile asistate se vaită că le doare inima dacă muncesc. "Am sunat să întreb de ce au întârziat ajutoarele. Am rămas fără bani, că am luat mâncare la copii. Nu am avut loc de muncă niciodată. Muncim la primărie pentru ajutor. E bun socialul ăsta. Pe mine mă doare inima când muncesc. Îmi vine ameţeală, îmi vine să vomit", spune Radu Florentina, care nu a putut să spună ce vârstă are.