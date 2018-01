Cine este tânăra decedată, în urma accidentului din Bistrița: "Te-ai retras în lumea celor drepți..”

O adolescenta de 16 ani a murit, vineri, in urma unui accident rutier provocat de un tanar aflat aproape de coma alcoolica. Incidentul a avut loc in Bistrita, scrie Wowbiz.ro. Tanara se intorcea acasa, impreuna cu o prietena, cand a fost lovita de masina. Fata a ajuns la spital in stare comatoasa, intubata, cu traumatism abdominal grav, cu hemoperitoneu.

A fost internata in Sectia Chirurgie si a fost supusa unei interventii chirurgicale. Postoperator, starea s-a agravat, a devenit instabila hemodinamic si circulator, a intrat in stop cardiorespirator si nu a mai raspuns manevrelor de resuscitare, fiind declarata decedata in jurul orei 2.30.

Victima este Larisa Bozga, eleva la Colegiul National „Liviu Rebreanu” din Bistrita. Tanara a lasat in urma familia si prietenii indurerati.



„Chipul tau bland a ramas in imaginea mea. Te-ai retras in lumea celor drepti si buni suflet bun ce ai fost… Dumnezeu sa iti vegheze somnul de veci, buna mea prietena Larisa Bozga!”, a transmis una dintre prietenele ei, potrivit stirilekanald.



„Nu pot sa cred ca ai plecat asa repede dintre noi suflet bland. Dumnezeu sa te odihneasca in pace. Coondoleate familei!”, este un alt mesaj de condoleante.