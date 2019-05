Cine este românul din ”Avengers: Endgame”. Este tânăr, frumos și celebru

Filmul ''Avengers: Endgame'' continuă să domine pentru al treilea weekend la rând box-office-ul nord-american, cu încasări de 63,1 milioane de dolari şi 723,5 milioane de dolari în total, conform evaluărilor companiei specializate în măsurarea audienţei Comscore

La nivel internaţional, ''Avengers: Endgame'' a obţinut weekendul trecut venituri de 102,3 milioane de dolari, iar încasările globale au ajuns la 2,5 miliarde de dolari. Filmul ocupă astfel poziţia a doua în clasamentul producţiilor cu cele mai mari încasări din toate timpurile, în care ''Avatar'' este lider, cu 2,7 miliarde de dolari.

Însă, puțini știu că în acest film care nu mai are nevoie de nicio prezentare, joacă și un actor român, născut la Constanța.

Sebastian Stan s-a născut pe 13 august 1982 la Constanța, iar după divorțul părinților săi s-a mutat cu mama sa la Viena, apoi în Statele Unite.

În cariera sa, Sebastian Stan a jucat alături de actori ca Natalie Portman, Mila Kunis și Vincent Cassel, în filmul Black Swan (2010), Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Samuel L. Jackson. De asemena cu Matt Damon în filmul de ficțiune Marțianul (2015) cu șapte nominalizări la Oscar, sau cu Nicole Kidman în Capcana (2018).

Sebastian a jucat și în producții de televiziune, în seriale precum Gossip Girl, popular printre adolescenți, Kings, Once Upon a Time, și mini-seria Political Animals.

Rolul din ''Political Animals'' i-a adus lui Sebastian o nominalizare la Critics' Choice Television Award for Best Supporting Actor in a Movie/Miniseries. Sebastian a mai fost nominalizat pentru cel mai bun actor în rol secundar în filmul “ I, Tonya! “ în cadrul Globurilor de Aur.