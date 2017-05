Cine este românca care a jucat în serialul fenomen Game of Thrones

Octavia Selena Alexandru este o tânără actriţă de origine română, în vârstă de 15 ani, care a reuşit să-i impresioneze pe producătorii serialului fenomen Game of Thrones, unde a şi interpretat un rol.

Octavia a participat la casting în 2012 şi a interpretat rolul lui "Leaf", unul dintre "copiii pădurii", potrivit stirilekanald.ro.

Tânără româncă locuiește la Londra împreună cu familia. În capitală Mării Britanii a urmat cursuri de balet, actorie și muzică la mai multe instituții cunoscute în întreagă lume. Octavia a fost semifinalistă în 2011 la concursul ”Got to Dance”, iar în 2009 a obținut primul loc la concursul ”GB Dance Festival”, la categoria sub 9 ani. În același an, a primit un premiu special din partea The Royal Ballet pentru cel mai bun dans solo pe scenă ”Shaw Theatre” din Londra.